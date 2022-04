Auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

English Estonian

ASi Merko Ehitus 2021. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused ei ole võrreldes 10. veebruaril 2022 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

2021. aasta oli Merkole edukas. Täitsime kontserni finantseesmärgid ja investeeringute plaanid ning meie kasum kasvas 26%. Seda vaatamata jätkuvale pandeemiale, probleemidele tarnetega, kiirele ehituse kallinemisele, energia hinnašokile. Meie suurem strateegiline fookus elamuarendusele, panused valdavalt õigetele projektidele, otsuste hea elluviimine ja kiiresti kohanev organisatsioon on kandnud vilja.



Eelmisel aastal saavutatud 18,8%-line omakapitali tootlus on ühtepidi hea tulemus, eriti arvestades kontserni kõrget kapitaliseeritust. Teisalt oleme sisenenud kõrge inflatsiooni keskkonda, kus raha ostujõud väheneb. Tuleb rõõmustada, et meie omakapitali tootlus ületas inflatsiooni.



Viimase kahe aasta jooksul oleme õppinud tegutsema koroonapiirangute, ootamatute tarnekatkestuste ja hindade volatiilsuse keskkonnas. Ja kui arvasime, et ühel hetkel saab pandeemia läbi ning naaseme tavapärase stabiilsuse juurde, siis tänaseks on selge, et nii see ei ole. Ukraina sõda ja sellega koos alanud majandussõda ei jäta puutumata ka ehitus- ja kinnisvara arenduse valdkonda ega ka meid. Kuidas täpselt edasised arengud meid mõjutavad, me täna ei tea. Küll aga teame, et Merko on tugev ettevõte, meil on hästi toimiv meeskond ja me saame hakkama.



Tänan Merko kontserni töötajaid ja koostööpartnereid ühise pingutuse ja heade tulemuste eest. Tänan meie rajatud kodude ostjaid ja ehitusteenuse tellijaid, et olete meid usaldanud. Tänan kõiki aktsionäre, kes on otsustanud meiega koos edasi rännata ka praeguses ebakindlas maailmas.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes

2021 2020 Müügitulu 339 375 315 918 Müüdud toodangu kulu (292 563) (272 169) Brutokasum 46 812 43 749 Turustuskulud (3 611) (4 212) Üldhalduskulud (13 925) (13 412) Muud äritulud 3 508 2 320 Muud ärikulud (582) (2 979) Ärikasum 32 202 25 466 Finantstulud 12 1 Finantskulud (886) (866) Kasum (kahjum) sidus-ja ühisettevõtetelt 799 (144) Kasum enne maksustamist 32 127 24 457 Tulumaksukulu (3 104) (1 954) Perioodi puhaskasum 29 023 22 503 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 29 140 22 994 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (117) (491) Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 33 (115) Perioodi koondkasum 29 056 22 388 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 29 163 22 890 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (107) (502) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,65 1,30

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31.12.2021 31.12.2020 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 44 930 47 480 Nõuded ja ettemaksed 55 484 32 657 Ettemakstud tulumaks 114 306 Varud 160 593 126 332 261 121 206 775 Põhivara Sidus-ja ühisettevõtete aktsiad või osad 7 703 2 354 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 24 079 17 979 Edasilükkunud tulumaksuvara 622 653 Kinnisvarainvesteeringud 13 828 13 922 Materiaalne põhivara 16 350 14 521 Immateriaalne põhivara 669 711 63 251 50 140 VARAD KOKKU 324 372 256 915 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 11 636 13 649 Võlad ja ettemaksed 90 054 55 846 Tulumaksukohustus 681 1 202 Lühiajalised eraldised 7 976 6 347 110 347 77 044 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 41 001 15 409 Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 112 3 001 Muud pikaajalised võlad 2 900 4 026 47 013 22 436 KOHUSTUSED KOKKU 157 360 99 480 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus (227) 4 207 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 Realiseerimata kursivahed (791) (814) Jaotamata kasum 159 308 145 320 167 239 153 228 OMAKAPITAL KOKKU 167 012 157 435 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 324 372 256 915

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2021. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

Andres Trink

Juhatuse esimees

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

andres.trink@merko.ee

Urmas Somelar

Kontserni finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 670 inimesele ning ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.



Manused