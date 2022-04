Investors House Oyj

Pörssitiedote

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Julkaistavissa 7.4.2022 klo 8.00

INVESTORS HOUSEN TOIMITUSJOHTAJA LISÄÄ OMISTUSTAAN - OSAKEMÄÄRÄ KASVAA

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen on ilmoittanut luovuttaneensa vuoden 2017 optio-ohjelmastaan (siten kuin sitä on täydennetty 23.4.2018) jäljellä olevan osan optioista eli yhteensä 130.000 optiota määräysvaltayhteisölleen Core Capital Oy:lle, joka on ilmoittanut käyttävänsä optio-oikeuksiin perustuvaa merkintäoikeutta kaikkien jäljellä olevien 130.000 option osalta siten, että merkintä tehdään kesäkuun 2022 aikana. Core Capital Oy on ilmoittanut, että sen yhtiölle antama ilmoitus merkintäoikeuksien käyttämisestä on Core Capital Oy:tä sitova ja peruuttamaton.

Yhtiön hallitus on ilmoituksen johdosta ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin ja päättänyt antaa Core Capital Oy:n merkittäväksi 130.000 uutta osaketta, jotka optio-oikeuksien haltija merkitsee 4,45 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeista maksettava merkintähinta on siten yhteensä 578.500 euroa. Merkintähinta on optio-ohjelman ehtojen mukainen. Osakekohtaista merkintähintaa määritettäessä on otettu huomioon, että yhtiön hallitus on esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,15 euron osakekohtaista osinkoa, joka maksettaisiin ennen osakemerkintää. Tämä osinko on jo otettu huomioon edellä mainitun merkintähinnan määrittämisessä. Mikäli mainittua osinkoa ei maksettaisi ennen osakemerkinnän tekemistä, korotetaan edellä mainittua osakekohtaista merkintähintaa 0,15 eurolla.

Edellä todetulla tavalla merkinnät toteutetaan kesäkuussa 2022. Yhtiön osakkeiden lukumäärä tulee merkintöjen seurauksena kasvamaan 130.000 osakkeella. Yhtiö tiedottaa erikseen, kun uudet osakkeet on rekisteröity ja yhtiö on jättänyt hakemuksen uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle pörssilistalle.

Core Capital omisti 31.3.2022 yhteensä 780.225 osaketta, mikä oli 12,6 % yhtiön kaikista osakkeista.

Nyt kerrottu osakemerkintä nostaa kesäkuussa 2022 omistuksen 14,4 %:iin oletuksella, että muita muutoksia ei tapahdu.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Yrittäjätaustaisena olen pitkään puhunut johdon omistuksellisen sitoutumisen merkityksestä. On tärkeää, että johdon ja kaikkien osakkeenomistajien intressit ovat yhtenäiset.’’

Helsinki 7.4.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

