HiPay : nouvel exercice de croissance rentable en 2021, +6,8 M€ de cash-flow opérationnel

Le chiffre d’affaires annuel progresse de +18% par rapport à un exercice 2020 exceptionnel

EBITDA une nouvelle fois positif à +2,8 millions d’euros en croissance de 88% hors économies liées à la crise sanitaire en 2020

Forte génération de trésorerie par les activités opérationnelles à +6,8 millions d’euros

Le 7 avril 2022 à 7h : HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal annonce ses résultats 2021.

En millions d’euros (normes IFRS) 2020 2021 Var. % Compte de résultat consolidé1 Volume des paiements 5 565 6 612 + 19% Chiffre d’affaires 45,7 53,9 + 18% EBITDA 3,4 2,8 - 17% Résultat opérationnel courant -0,1 -0,7 - Résultat net -1,8 -4,3 - Bilan consolidé1 Capitaux propres 34,5 29,9 - 13% Trésorerie disponible 3,1 2,1 - 31%





Croissance soutenue en 2021, après un exercice 2020 exceptionnel

En 2021, le volume des paiements atteint 6,6 milliards d’euros (1 milliard d’euros de plus qu’en 2020) et le chiffre d’affaires s’établit à 53,9 millions d’euros (+18% vs. 2020), correspondant à un taux de chiffre d’affaires sur volume de paiements stable à 0,82%.

Après une année 2020 fortement dynamisée par la pandémie et les confinements, qui ont conduit de nombreux commerçants à accélérer leur transformation digitale, HiPay est parvenu à maintenir un rythme de croissance élevé grâce notamment à la croissance continue du e-commerce. Le groupe a capitalisé sur ses positions solides auprès de son cœur de cible, les clients tier-2.

Sur la période 2019/2021, la croissance annuelle moyenne atteint +24% contre +19% sur la période 2017/2019.

Maîtrise des coûts opérationnels

Le taux de coûts directs2 se maintient à 0,45%, équivalent à celui de 2020 et de 2019 attestant la capacité de HiPay à stabiliser ses coûts d’exécution.

L’EBITDA s’établit à +2,8 millions d’euros, positif pour la seconde année consécutive, après + 3,4 millions d’euros en 2020, année où la société avait bénéficié d’économies de coûts opérationnels liées au contexte sanitaire, notamment des mesures d’activité partielle non reconduites en 2021. Retraité de cet effet, L’EBITDA affiche une progression de 88%.

Compte tenu d’un résultat non courant de -2,8 millions d’euros (provision totale et prudente d’un risque fiscal), d’un résultat financier de -0,6 million d’euros et d’une charge d’impôt de 0,3 million d’euros, le résultat net s’établit à -4,3 millions d’euros (vs. -1,8 million d’euros en 2020).

Génération de solides flux de trésorerie opérationnels

La performance de HiPay en 2021 s’est traduite par un cash-flow opérationnel de +6,8 millions d’euros, supérieur à ses investissements. Il se décompose principalement en une capacité d’autofinancement de +3,6 millions d’euros et une variation du besoin en fonds de roulement de +3,2 millions d’euros. Le modèle économique de HiPay, une fois la rentabilité opérationnelle atteinte, bénéficie d’une structure de besoin en fonds de roulement avantageuse. En effet, les principales composantes du chiffre d’affaires sont encaissées bien plus vite que ne sont décaissées les coûts directs et autres charges opérationnelles.

Au 31 décembre 2021, la société dispose de 2,1 millions d’euros de trésorerie disponible.

A cette dernière s’ajoute le solde non mobilisé du compte-courant BJ Invest pour 3,7 millions d’euros. Ainsi, au 31 décembre 2021, HiPay dispose d’une capacité de mobilisation de trésorerie de 5,8 millions d’euros.

Perspectives

HiPay vise en 2022 un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, avec un 1er trimestre où les ventes progresseront à un rythme plus modéré qu’au dernier trimestre 2021. En parallèle, le groupe poursuivra une gestion rigoureuse de ses charges en s’attachant à contenir ses coûts de structure et en contrôlant la hausse de son budget marketing, afin de convertir une part toujours plus significative de sa croissance en EBITDA et en génération de cash-flows opérationnels.

Au-delà, HiPay va poursuivre sa croissance rentable grâce au développement de son portefeuille clients, à l’augmentation du volume moyen traité par client et également par l’enrichissement régulier de l’offre par de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée.

1 Les comptes consolidés au 31 décembre 2021 sont en cours d’audit par le collège des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés lors du conseil d’administration du 31 mars 2022. Le rapport financier 2021 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes seront mis à disposition sur le site internet de la société.

2 Taux de coûts directs : commissions reversées aux partenaires de paiement et coût des connexions techniques en pourcentage du volume d’affaires

Prochaine communication financière : 19 mai 2022 avant bourse – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022.

A propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

Plus d’informations sur hipay.com

HiPay Group est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP).

