OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

7 April 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 6 April 2022 it had purchased a total of 244,055 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 244,055 Highest price paid (per ordinary share) £5.8400 Lowest price paid (per ordinary share) £5.7200 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.7719

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 448,228,469 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 448,228,469.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:23:56 GBp 40 575.50 XLON xeaAfG1mIk@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:23:56 GBp 20 575.50 XLON xeaAfG1mIk0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:23:56 GBp 806 575.50 XLON xeaAfG1mIky OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:23:55 GBp 220 575.50 XLON xeaAfG1mIfx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:22:00 GBp 194 575.50 XLON xeaAfG1mGwa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:22:00 GBp 230 575.50 XLON xeaAfG1mGwY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:19:35 GBp 54 574.50 XLON xeaAfG1mV0@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:18:52 GBp 1,276 575.00 XLON xeaAfG1mSrG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:18:04 GBp 429 575.00 XLON xeaAfG1mTlN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:17:29 GBp 1,428 574.50 XLON xeaAfG1mTOg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:13:39 GBp 366 574.50 XLON xeaAfG1m6HU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:13:38 GBp 40 575.00 XLON xeaAfG1m6II OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:13:38 GBp 287 575.00 XLON xeaAfG1m6IK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:13:38 GBp 400 575.00 XLON xeaAfG1m6IM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:13:38 GBp 1,040 575.00 XLON xeaAfG1m6IU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:13:09 GBp 558 575.00 XLON xeaAfG1m7yO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:10:20 GBp 385 575.50 XLON xeaAfG1m2QL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:10:04 GBp 532 575.50 XLON xeaAfG1m3oX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:09:58 GBp 1,035 576.00 XLON xeaAfG1m3uH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:09:11 GBp 816 576.50 XLON xeaAfG1m0vb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:09:11 GBp 608 576.50 XLON xeaAfG1m0vZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:08:44 GBp 1,659 577.00 XLON xeaAfG1m0Ue OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:08:44 GBp 39 577.00 XLON xeaAfG1m0Ug OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:07:45 GBp 215 577.00 XLON xeaAfG1m1Jx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:06:46 GBp 223 577.00 XLON xeaAfG1mEG9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:06:46 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1mEGB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:06:46 GBp 217 577.00 XLON xeaAfG1mEGD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:06:46 GBp 203 577.00 XLON xeaAfG1mEGF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:06:46 GBp 80 577.00 XLON xeaAfG1mEGH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:06:46 GBp 80 577.00 XLON xeaAfG1mEGJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:05:47 GBp 131 577.00 XLON xeaAfG1mFSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:05:47 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1mFSw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:03:22 GBp 608 577.00 XLON xeaAfG1mApK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:03:22 GBp 500 577.00 XLON xeaAfG1mApM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:03:22 GBp 832 577.00 XLON xeaAfG1mApO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:02:55 GBp 263 577.00 XLON xeaAfG1mARE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:02:50 GBp 221 577.00 XLON xeaAfG1mBY3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:02:50 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1mBY5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:01:51 GBp 537 577.00 XLON xeaAfG1m8XU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:01:00 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1m8Oc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:00:52 GBp 173 577.00 XLON xeaAfG1m9jT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 16:00:52 GBp 158 577.00 XLON xeaAfG1m9jV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:58:56 GBp 760 577.00 XLON xeaAfG1ntoD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:58:56 GBp 200 577.00 XLON xeaAfG1ntoF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:58:56 GBp 286 577.00 XLON xeaAfG1ntoH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:58:56 GBp 550 577.00 XLON xeaAfG1ntoJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:58:56 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1ntoL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:58:56 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1ntoR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:53:37 GBp 302 576.00 XLON xeaAfG1nmBw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:52:30 GBp 356 576.50 XLON xeaAfG1nnRU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:52:19 GBp 510 577.00 XLON xeaAfG1n@im OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:51:45 GBp 168 577.00 XLON xeaAfG1n@M9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:51:45 GBp 500 577.00 XLON xeaAfG1n@MB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:51:45 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1n@MD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:51:45 GBp 1,907 577.00 XLON xeaAfG1n@MG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:48:43 GBp 1,663 577.50 XLON xeaAfG1nzS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:48:05 GBp 135 578.00 XLON xeaAfG1nwCb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:48:05 GBp 649 578.00 XLON xeaAfG1nwCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:48:05 GBp 400 578.00 XLON xeaAfG1nwCZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:47:19 GBp 19 578.00 XLON xeaAfG1nx4e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:47:19 GBp 400 578.00 XLON xeaAfG1nx4g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:45:03 GBp 467 578.00 XLON xeaAfG1ncwl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:45:03 GBp 1,300 578.00 XLON xeaAfG1ncwn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:42:01 GBp 491 576.50 XLON xeaAfG1nYo$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:42:01 GBp 140 577.00 XLON xeaAfG1nYo1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:42:01 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1nYo3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:42:01 GBp 286 577.00 XLON xeaAfG1nYo5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:42:01 GBp 650 577.00 XLON xeaAfG1nYo7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:42:01 GBp 1,121 577.00 XLON xeaAfG1nYzW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:39:30 GBp 1,089 577.00 XLON xeaAfG1nX0I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:39:30 GBp 17 577.00 XLON xeaAfG1nX0K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:37:01 GBp 147 577.00 XLON xeaAfG1niA9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:36:04 GBp 1,575 577.50 XLON xeaAfG1njJp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:36:04 GBp 45 577.50 XLON xeaAfG1njJr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:33:08 GBp 1,719 577.00 XLON xeaAfG1nfh@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:33:08 GBp 127 576.50 XLON xeaAfG1nfhu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:33:08 GBp 633 576.50 XLON xeaAfG1nfhw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:33:08 GBp 14 577.00 XLON xeaAfG1nfhy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:32:21 GBp 326 577.50 XLON xeaAfG1nfU9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:32:21 GBp 329 577.50 XLON xeaAfG1nfUR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:31:22 GBp 385 577.50 XLON xeaAfG1nNZa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:31:22 GBp 58 577.50 XLON xeaAfG1nNZc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:28:17 GBp 636 575.50 XLON xeaAfG1nJ57 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:28:17 GBp 603 576.00 XLON xeaAfG1nJ59 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:28:17 GBp 850 576.00 XLON xeaAfG1nJ5B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:25:43 GBp 60 576.50 XLON xeaAfG1nUC2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:25:43 GBp 1,392 576.50 XLON xeaAfG1nUC4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:25:28 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1nVWb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:25:28 GBp 661 577.00 XLON xeaAfG1nVWZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:24:48 GBp 34 577.00 XLON xeaAfG1nVOJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:24:48 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1nVOL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:23:14 GBp 1,112 577.00 XLON xeaAfG1nT8h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:23:14 GBp 687 577.00 XLON xeaAfG1nT9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:23:14 GBp 286 577.00 XLON xeaAfG1nT9H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:23:14 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1nT9J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:23:14 GBp 420 577.00 XLON xeaAfG1nT9O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:23:14 GBp 286 577.00 XLON xeaAfG1nT9Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:23:14 GBp 650 577.00 XLON xeaAfG1nT9S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:23:14 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1nT9U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:16:24 GBp 724 574.50 XLON xeaAfG1n5Hf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:16:24 GBp 1,651 575.00 XLON xeaAfG1n5Hj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:13:55 GBp 406 574.00 XLON xeaAfG1n1YK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:13:54 GBp 9 574.50 XLON xeaAfG1n1YT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:13:54 GBp 540 574.50 XLON xeaAfG1n1YV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:13:54 GBp 215 574.50 XLON xeaAfG1n1jd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:13:54 GBp 560 574.50 XLON xeaAfG1n1jj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:13:54 GBp 968 574.50 XLON xeaAfG1n1jm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:13:54 GBp 926 574.50 XLON xeaAfG1n1jt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:13:54 GBp 385 574.50 XLON xeaAfG1n1jX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:08:27 GBp 815 574.50 XLON xeaAfG1nBx1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:08:27 GBp 558 574.50 XLON xeaAfG1nBx3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:06:47 GBp 289 574.50 XLON xeaAfG1n9xx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:06:47 GBp 361 574.50 XLON xeaAfG1n9xt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:06:47 GBp 968 574.50 XLON xeaAfG1n9xv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:04:49 GBp 849 574.50 XLON xeaAfG1otPL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:04:49 GBp 287 574.50 XLON xeaAfG1otPN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:04:49 GBp 400 574.50 XLON xeaAfG1otPP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:04 GBp 163 574.50 XLON xeaAfG1ommC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:03 GBp 361 575.00 XLON xeaAfG1omp9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:03 GBp 51 575.00 XLON xeaAfG1ompB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:03 GBp 896 575.50 XLON xeaAfG1ompC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:03 GBp 130 575.50 XLON xeaAfG1ompE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:00 GBp 153 576.50 XLON xeaAfG1om$b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:00 GBp 600 576.50 XLON xeaAfG1om$d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:00 GBp 550 576.50 XLON xeaAfG1om$f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:00 GBp 286 576.50 XLON xeaAfG1om$h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:00 GBp 400 576.50 XLON xeaAfG1om$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 15:01:00 GBp 700 576.50 XLON xeaAfG1om$l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:53 GBp 854 575.50 XLON xeaAfG1oz4n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:15 GBp 1,166 575.50 XLON xeaAfG1owax OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:09 GBp 363 576.50 XLON xeaAfG1owq4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:09 GBp 29 576.50 XLON xeaAfG1owqu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:09 GBp 364 576.50 XLON xeaAfG1owqw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:09 GBp 300 576.50 XLON xeaAfG1owq0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:09 GBp 400 576.50 XLON xeaAfG1owq2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:03 GBp 521 576.50 XLON xeaAfG1owz9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:03 GBp 141 576.50 XLON xeaAfG1owzB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:03 GBp 15 576.50 XLON xeaAfG1owzD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:03 GBp 400 576.50 XLON xeaAfG1owzF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:03 GBp 438 576.50 XLON xeaAfG1owzt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:03 GBp 123 576.50 XLON xeaAfG1owzv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:03 GBp 400 576.50 XLON xeaAfG1owzx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:03 GBp 560 576.50 XLON xeaAfG1owo$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:02 GBp 256 576.00 XLON xeaAfG1owzI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:56:02 GBp 759 576.00 XLON xeaAfG1owzK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:50:12 GBp 20 576.50 XLON xeaAfG1obCi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:50:12 GBp 998 576.50 XLON xeaAfG1obCk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:47:52 GBp 1,730 576.50 XLON xeaAfG1oWFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:45:06 GBp 314 576.00 XLON xeaAfG1oi7l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:45:06 GBp 387 576.00 XLON xeaAfG1oi7n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:45:06 GBp 49 576.00 XLON xeaAfG1oi7p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:44:32 GBp 1,352 576.50 XLON xeaAfG1ojzM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:44:10 GBp 311 577.00 XLON xeaAfG1ojO@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:42:43 GBp 1,369 577.00 XLON xeaAfG1oegK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:42:13 GBp 237 577.50 XLON xeaAfG1oeG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:41:05 GBp 112 576.50 XLON xeaAfG1oMzq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:41:05 GBp 500 576.50 XLON xeaAfG1oMzs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:41:05 GBp 555 576.50 XLON xeaAfG1oMzu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:41:05 GBp 157 576.50 XLON xeaAfG1oMzw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:40:02 GBp 676 576.50 XLON xeaAfG1oKr8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:40:02 GBp 190 576.50 XLON xeaAfG1oKrA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:40:02 GBp 210 576.50 XLON xeaAfG1oKrM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:39:24 GBp 35 576.50 XLON xeaAfG1oLhF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:39:24 GBp 619 576.50 XLON xeaAfG1oLhH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:39:24 GBp 400 576.50 XLON xeaAfG1oLhJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:12 GBp 682 576.50 XLON xeaAfG1oULO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:12 GBp 228 576.50 XLON xeaAfG1oULQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:12 GBp 121 576.50 XLON xeaAfG1oULS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:11 GBp 622 577.00 XLON xeaAfG1oUKB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:11 GBp 322 577.00 XLON xeaAfG1oUKD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:02 GBp 804 577.50 XLON xeaAfG1oVaP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:02 GBp 41 577.50 XLON xeaAfG1oVaR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:02 GBp 359 577.50 XLON xeaAfG1oVdj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:36:02 GBp 700 577.50 XLON xeaAfG1oVdl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:35:24 GBp 229 577.50 XLON xeaAfG1oSbr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:33:20 GBp 221 577.50 XLON xeaAfG1oRij OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:33:20 GBp 246 577.50 XLON xeaAfG1oRil OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:32:23 GBp 793 578.00 XLON xeaAfG1oO53 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:32:23 GBp 545 578.00 XLON xeaAfG1oO55 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:32:23 GBp 678 578.00 XLON xeaAfG1oO5z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:32:13 GBp 579 578.50 XLON xeaAfG1oOH8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:32:13 GBp 229 578.50 XLON xeaAfG1oOHA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:32:13 GBp 400 578.50 XLON xeaAfG1oOHC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:31:58 GBp 41 578.50 XLON xeaAfG1oPn3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:31:58 GBp 400 578.50 XLON xeaAfG1oPn5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:31:23 GBp 156 578.50 XLON xeaAfG1o6kp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:31:23 GBp 400 578.50 XLON xeaAfG1o6kr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:30:35 GBp 45 578.50 XLON xeaAfG1o7mb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:30:35 GBp 910 578.50 XLON xeaAfG1o7me OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:30:35 GBp 34 579.00 XLON xeaAfG1o7mX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:30:35 GBp 400 579.00 XLON xeaAfG1o7mZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:27:24 GBp 1,270 575.50 XLON xeaAfG1o3EJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:27:24 GBp 80 575.50 XLON xeaAfG1o3EL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:26:28 GBp 249 576.00 XLON xeaAfG1o0Kq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:26:28 GBp 400 576.00 XLON xeaAfG1o0Ks OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:25:29 GBp 49 576.00 XLON xeaAfG1o1Hn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:25:29 GBp 400 576.00 XLON xeaAfG1o1Hp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:24:30 GBp 298 576.00 XLON xeaAfG1oEA$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:24:30 GBp 291 576.00 XLON xeaAfG1oEAz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:19:21 GBp 499 576.00 XLON xeaAfG1oBYS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:19:13 GBp 824 576.50 XLON xeaAfG1oBr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:17:57 GBp 1,358 577.00 XLON xeaAfG1o8yw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:13:47 GBp 738 576.50 XLON xeaAfG1pt8L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:11:55 GBp 429 576.50 XLON xeaAfG1prhQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:11:55 GBp 35 576.50 XLON xeaAfG1prhS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:11:55 GBp 95 576.50 XLON xeaAfG1prhU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:10:55 GBp 169 577.00 XLON xeaAfG1poiv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:10:55 GBp 632 577.00 XLON xeaAfG1poix OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:10:44 GBp 235 578.00 XLON xeaAfG1pomH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:10:44 GBp 21 578.00 XLON xeaAfG1pomJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:10:44 GBp 662 578.00 XLON xeaAfG1pomL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:10:44 GBp 14 578.00 XLON xeaAfG1pomN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:10:44 GBp 400 578.00 XLON xeaAfG1pomP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:25 GBp 490 578.00 XLON xeaAfG1ppDY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:25 GBp 488 578.00 XLON xeaAfG1pp29 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:25 GBp 1,124 578.00 XLON xeaAfG1pp2m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:25 GBp 400 578.00 XLON xeaAfG1pp2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:25 GBp 653 578.00 XLON xeaAfG1pp2R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:25 GBp 400 578.00 XLON xeaAfG1pp2T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:25 GBp 643 578.00 XLON xeaAfG1pp2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:25 GBp 400 578.00 XLON xeaAfG1pp2z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:24 GBp 823 577.50 XLON xeaAfG1ppCW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:24 GBp 481 578.00 XLON xeaAfG1ppD1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:24 GBp 400 578.00 XLON xeaAfG1ppD3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:24 GBp 896 577.50 XLON xeaAfG1ppD8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:24 GBp 400 577.50 XLON xeaAfG1ppDA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:09:24 GBp 477 578.00 XLON xeaAfG1ppDm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:08:47 GBp 739 578.00 XLON xeaAfG1pmjW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 14:08:47 GBp 61 578.00 XLON xeaAfG1pmYU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:48:03 GBp 429 576.50 XLON xeaAfG1pXh4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:45:10 GBp 312 577.00 XLON xeaAfG1plBj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:45:10 GBp 296 577.00 XLON xeaAfG1plBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:44:11 GBp 217 577.00 XLON xeaAfG1piFJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:42:08 GBp 635 576.50 XLON xeaAfG1pgd$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:42:08 GBp 736 577.00 XLON xeaAfG1pgdf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:42:08 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1pgdh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:42:08 GBp 410 577.00 XLON xeaAfG1pgdr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:42:08 GBp 400 577.00 XLON xeaAfG1pgdt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:42:08 GBp 21 577.00 XLON xeaAfG1pgdv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:40:45 GBp 180 577.00 XLON xeaAfG1phYO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:40:45 GBp 470 577.00 XLON xeaAfG1phYQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 310 577.00 XLON xeaAfG1pKoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 247 577.00 XLON xeaAfG1pKoE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 1,052 578.00 XLON xeaAfG1pKoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 500 578.00 XLON xeaAfG1pKoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 369 578.00 XLON xeaAfG1pKoR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 724 578.00 XLON xeaAfG1pKoT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 400 578.00 XLON xeaAfG1pKoV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 626 577.50 XLON xeaAfG1pKzd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:34:10 GBp 700 578.00 XLON xeaAfG1pKzX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:26:41 GBp 159 578.50 XLON xeaAfG1pUQv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:26:41 GBp 428 578.50 XLON xeaAfG1pUQx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:18:37 GBp 360 577.50 XLON xeaAfG1pOPR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:18:37 GBp 616 577.50 XLON xeaAfG1pOPw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:17:38 GBp 321 577.50 XLON xeaAfG1pP2S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:16:28 GBp 861 577.50 XLON xeaAfG1p61f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:16:28 GBp 650 577.50 XLON xeaAfG1p61h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:16:28 GBp 400 577.50 XLON xeaAfG1p61j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:11:53 GBp 4,364 576.00 XLON xeaAfG1p5S@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:11:53 GBp 155 576.00 XLON xeaAfG1p5S0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:11:53 GBp 341 576.00 XLON xeaAfG1p5So OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:11:53 GBp 4,833 576.00 XLON xeaAfG1p5Su OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:11:53 GBp 811 576.00 XLON xeaAfG1p5Sw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:11:53 GBp 759 576.00 XLON xeaAfG1p5Sy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 13:04:24 GBp 317 576.00 XLON xeaAfG1pEZK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:54:47 GBp 748 576.00 XLON xeaAfG1p9m5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:53:22 GBp 753 576.00 XLON xeaAfG1iswB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:44:33 GBp 735 575.50 XLON xeaAfG1imCq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:58 GBp 270 574.00 XLON xeaAfG1iZO$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:58 GBp 203 574.50 XLON xeaAfG1iZO7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:57 GBp 344 574.50 XLON xeaAfG1iZOR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 700 576.00 XLON xeaAfG1iZQ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 447 575.50 XLON xeaAfG1iZQ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 440 576.00 XLON xeaAfG1iZQA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 7,062 576.00 XLON xeaAfG1iZQb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 604 576.50 XLON xeaAfG1iZQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 86 576.00 XLON xeaAfG1iZQd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 314 576.00 XLON xeaAfG1iZQo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 587 576.50 XLON xeaAfG1iZQu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 400 576.50 XLON xeaAfG1iZQw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 400 576.00 XLON xeaAfG1iZQy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 76 576.00 XLON xeaAfG1iZQZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:23:56 GBp 1,248 575.00 XLON xeaAfG1iZRP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:20:03 GBp 565 576.50 XLON xeaAfG1ik4F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:20:01 GBp 336 576.50 XLON xeaAfG1ik6b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:17:37 GBp 323 577.00 XLON xeaAfG1ii$7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:17:37 GBp 627 576.50 XLON xeaAfG1ii$G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:05:23 GBp 550 576.50 XLON xeaAfG1iLGG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:37 GBp 390 576.50 XLON xeaAfG1iJMS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:34 GBp 96 577.00 XLON xeaAfG1iJG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:34 GBp 394 577.00 XLON xeaAfG1iJG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:34 GBp 700 577.00 XLON xeaAfG1iJGi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:34 GBp 222 577.00 XLON xeaAfG1iJGo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:34 GBp 700 577.00 XLON xeaAfG1iJGu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:33 GBp 537 577.00 XLON xeaAfG1iJI0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:33 GBp 326 577.00 XLON xeaAfG1iJIB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 12:02:33 GBp 232 577.00 XLON xeaAfG1iJID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:50:41 GBp 320 578.00 XLON xeaAfG1iPkQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:42:02 GBp 592 577.00 XLON xeaAfG1i3Je OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:42:00 GBp 576 577.00 XLON xeaAfG1i3IR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:31:26 GBp 566 576.50 XLON xeaAfG1iBkr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:24:41 GBp 290 575.50 XLON xeaAfG1jqqU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:19:00 GBp 278 575.50 XLON xeaAfG1jmRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:19:00 GBp 602 575.50 XLON xeaAfG1jmRp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:15:47 GBp 684 575.00 XLON xeaAfG1j$t2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:32 GBp 219 576.00 XLON xeaAfG1jxq8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:31 GBp 320 576.50 XLON xeaAfG1jxs4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:31 GBp 366 576.50 XLON xeaAfG1jxsB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 1,135 577.50 XLON xeaAfG1jxyu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 400 577.50 XLON xeaAfG1jxyw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 200 577.50 XLON xeaAfG1jxyy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 400 577.50 XLON xeaAfG1jxza OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 210 577.50 XLON xeaAfG1jxzW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 227 577.50 XLON xeaAfG1jxzY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 524 577.00 XLON xeaAfG1jx$2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 315 577.50 XLON xeaAfG1jx$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 500 577.50 XLON xeaAfG1jx$c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 180 577.50 XLON xeaAfG1jx$W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 400 577.50 XLON xeaAfG1jx$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:11:30 GBp 134 577.50 XLON xeaAfG1jxoU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:09:56 GBp 316 576.00 XLON xeaAfG1juAY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:07:20 GBp 500 576.50 XLON xeaAfG1jcxE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:07:20 GBp 19 576.50 XLON xeaAfG1jcxG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:07:04 GBp 279 577.00 XLON xeaAfG1jcKJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:07:04 GBp 522 577.00 XLON xeaAfG1jcKP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:06:05 GBp 260 577.50 XLON xeaAfG1jd7R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:06:05 GBp 259 577.50 XLON xeaAfG1jd7T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:04:30 GBp 520 578.00 XLON xeaAfG1jaDo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:04 GBp 700 577.50 XLON xeaAfG1jWj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:04 GBp 523 577.00 XLON xeaAfG1jWj5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:04 GBp 338 577.50 XLON xeaAfG1jWjg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:04 GBp 396 577.50 XLON xeaAfG1jWjm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:04 GBp 400 577.50 XLON xeaAfG1jWjo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:04 GBp 180 577.50 XLON xeaAfG1jWju OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:04 GBp 275 577.50 XLON xeaAfG1jWjw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:04 GBp 400 577.50 XLON xeaAfG1jWjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 11:00:02 GBp 532 577.50 XLON xeaAfG1jWlh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:38:22 GBp 253 576.00 XLON xeaAfG1jJi8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:38:22 GBp 339 576.50 XLON xeaAfG1jJiE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:38:22 GBp 700 576.50 XLON xeaAfG1jJiG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:38:22 GBp 326 576.50 XLON xeaAfG1jJiM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:38:22 GBp 471 577.00 XLON xeaAfG1jJiO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:36:17 GBp 763 577.50 XLON xeaAfG1jGCi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:36:17 GBp 214 577.50 XLON xeaAfG1jGCk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:32:08 GBp 278 576.00 XLON xeaAfG1jVhQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:30:05 GBp 259 575.00 XLON xeaAfG1jSFn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:30:05 GBp 150 575.00 XLON xeaAfG1jSFp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:29:59 GBp 9,285 576.00 XLON xeaAfG1jSL2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:29:59 GBp 286 576.00 XLON xeaAfG1jSL4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:29:59 GBp 490 576.00 XLON xeaAfG1jSL6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:29:59 GBp 314 576.00 XLON xeaAfG1jSL8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:29:59 GBp 400 576.00 XLON xeaAfG1jSLA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:29:59 GBp 700 576.00 XLON xeaAfG1jSLC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:29:59 GBp 443 575.50 XLON xeaAfG1jSLI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:05:33 GBp 246 573.50 XLON xeaAfG1jAae OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:05:33 GBp 55 573.50 XLON xeaAfG1jAag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:05:33 GBp 434 574.00 XLON xeaAfG1jAai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:05:33 GBp 283 574.00 XLON xeaAfG1jAbp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:05:33 GBp 500 574.00 XLON xeaAfG1jAbr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 10:05:33 GBp 400 574.00 XLON xeaAfG1jAbt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:58:04 GBp 385 574.50 XLON xeaAfG1kqgB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:58:04 GBp 46 574.50 XLON xeaAfG1kqgD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:54:51 GBp 430 575.00 XLON xeaAfG1koP7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:45:20 GBp 99 573.00 XLON xeaAfG1kxN5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:45:20 GBp 246 573.00 XLON xeaAfG1kxN7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:45:04 GBp 418 572.00 XLON xeaAfG1kxQP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:44:52 GBp 20 572.00 XLON xeaAfG1kujP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:43:40 GBp 299 572.00 XLON xeaAfG1kvkL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:42:04 GBp 204 573.50 XLON xeaAfG1kcHI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:42:04 GBp 87 573.50 XLON xeaAfG1kcHK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:42:03 GBp 359 574.00 XLON xeaAfG1kcIr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:42:03 GBp 121 574.00 XLON xeaAfG1kcIt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:42:02 GBp 743 574.50 XLON xeaAfG1kcIS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:39:29 GBp 837 575.50 XLON xeaAfG1kbbC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:39:29 GBp 287 575.50 XLON xeaAfG1kbbE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:39:29 GBp 400 575.50 XLON xeaAfG1kbbG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:39:29 GBp 165 575.00 XLON xeaAfG1kbbN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:39:29 GBp 269 575.00 XLON xeaAfG1kbbP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:29 GBp 73 575.50 XLON xeaAfG1kYFf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:29 GBp 287 575.50 XLON xeaAfG1kYFh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:29 GBp 400 575.50 XLON xeaAfG1kYFj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:29 GBp 299 575.00 XLON xeaAfG1kYFo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:29 GBp 439 575.50 XLON xeaAfG1kYFq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:28 GBp 438 576.00 XLON xeaAfG1kY9@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:28 GBp 8 576.00 XLON xeaAfG1kY9k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:28 GBp 399 576.00 XLON xeaAfG1kY9m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:37:28 GBp 400 576.00 XLON xeaAfG1kY9o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:34:09 GBp 387 575.00 XLON xeaAfG1kXz$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:32:09 GBp 344 575.50 XLON xeaAfG1kleV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:32:09 GBp 800 575.50 XLON xeaAfG1klhi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:32:09 GBp 10 575.00 XLON xeaAfG1klhv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:32:09 GBp 293 575.00 XLON xeaAfG1klhx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:32:09 GBp 435 575.50 XLON xeaAfG1klhz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:30:03 GBp 739 576.00 XLON xeaAfG1kjaK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:29:56 GBp 302 576.50 XLON xeaAfG1kjkr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:29:56 GBp 434 577.00 XLON xeaAfG1kjkt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:26:27 GBp 438 577.50 XLON xeaAfG1keka OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:26:27 GBp 679 577.50 XLON xeaAfG1kelC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:26:27 GBp 267 577.50 XLON xeaAfG1kelE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:26:27 GBp 700 577.50 XLON xeaAfG1kelG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:22:03 GBp 435 577.50 XLON xeaAfG1kKeI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:22:01 GBp 301 578.00 XLON xeaAfG1kKgS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:22:00 GBp 280 578.50 XLON xeaAfG1kKr2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:22:00 GBp 437 578.50 XLON xeaAfG1kKrB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:18:24 GBp 434 578.00 XLON xeaAfG1kJlL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:18:06 GBp 434 578.50 XLON xeaAfG1kJyz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:17:33 GBp 1,047 578.50 XLON xeaAfG1kJS7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:17:33 GBp 370 578.50 XLON xeaAfG1kJS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:17:33 GBp 20 578.50 XLON xeaAfG1kJSB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:17:33 GBp 400 578.50 XLON xeaAfG1kJSD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:17:33 GBp 600 578.50 XLON xeaAfG1kJSF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:17:33 GBp 605 578.50 XLON xeaAfG1kJSH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:17:33 GBp 293 578.00 XLON xeaAfG1kJSN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:17:33 GBp 422 578.50 XLON xeaAfG1kJSO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:08:38 GBp 131 578.50 XLON xeaAfG1kR30 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:08:38 GBp 400 578.50 XLON xeaAfG1kR32 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:08:38 GBp 420 578.50 XLON xeaAfG1kR3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:07:46 GBp 399 579.00 XLON xeaAfG1kOyp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:07:46 GBp 400 579.00 XLON xeaAfG1kOyr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:07:25 GBp 293 578.50 XLON xeaAfG1kO8f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:07:25 GBp 400 579.00 XLON xeaAfG1kO8W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:07:25 GBp 84 579.00 XLON xeaAfG1kO9U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:07:22 GBp 292 579.00 XLON xeaAfG1kOAe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 09:07:22 GBp 400 579.50 XLON xeaAfG1kOAy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:55:54 GBp 556 578.50 XLON xeaAfG1kELh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:55:54 GBp 257 578.50 XLON xeaAfG1kELo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:55:54 GBp 370 579.00 XLON xeaAfG1kELt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:48:27 GBp 493 579.50 XLON xeaAfG1k9xP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:45:17 GBp 351 577.50 XLON xeaAfG1lr4n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:45:13 GBp 434 578.00 XLON xeaAfG1lrFf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:44:38 GBp 373 578.50 XLON xeaAfG1lo6$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:44:32 GBp 22 579.50 XLON xeaAfG1loE3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:44:32 GBp 301 579.50 XLON xeaAfG1loE5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:44:32 GBp 512 579.00 XLON xeaAfG1loFO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:44:32 GBp 21 579.00 XLON xeaAfG1loFQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:43:16 GBp 224 580.00 XLON xeaAfG1lm$T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:43:15 GBp 154 580.50 XLON xeaAfG1lmx1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:43:15 GBp 124 580.50 XLON xeaAfG1lmx3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:43:15 GBp 326 581.00 XLON xeaAfG1lmxL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:42:37 GBp 384 581.50 XLON xeaAfG1lnu2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:42:37 GBp 400 581.50 XLON xeaAfG1lnu4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:42:37 GBp 149 581.50 XLON xeaAfG1lnu6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:42:37 GBp 266 581.50 XLON xeaAfG1lnuG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:42:37 GBp 400 581.50 XLON xeaAfG1lnuI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:42:37 GBp 325 581.50 XLON xeaAfG1lnuS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:40:48 GBp 444 581.00 XLON xeaAfG1l$4F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:40:48 GBp 202 581.00 XLON xeaAfG1l$4H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:40:48 GBp 340 581.00 XLON xeaAfG1l$4J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:35:20 GBp 600 579.50 XLON xeaAfG1lcPA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:33:22 GBp 214 579.00 XLON xeaAfG1lbEg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:33:22 GBp 309 579.50 XLON xeaAfG1lbEq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:29 GBp 223 582.00 XLON xeaAfG1lWrA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:29 GBp 186 582.00 XLON xeaAfG1lWrC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:29 GBp 226 582.00 XLON xeaAfG1lWrQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 226 582.50 XLON xeaAfG1lW60 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 112 583.00 XLON xeaAfG1lW62 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 216 583.00 XLON xeaAfG1lW64 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 923 583.00 XLON xeaAfG1lW6n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 400 583.00 XLON xeaAfG1lW6p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 221 583.00 XLON xeaAfG1lW6r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 600 583.00 XLON xeaAfG1lW6t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 827 583.00 XLON xeaAfG1lW6X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:31:20 GBp 364 583.00 XLON xeaAfG1lW7V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:29:53 GBp 22 581.50 XLON xeaAfG1lkni OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:28:29 GBp 301 581.50 XLON xeaAfG1llUx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:22:54 GBp 313 582.00 XLON xeaAfG1lMag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:22:54 GBp 278 582.50 XLON xeaAfG1lMai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:22:54 GBp 285 581.50 XLON xeaAfG1lMbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:22:35 GBp 549 582.50 XLON xeaAfG1lMvj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:21:57 GBp 423 583.00 XLON xeaAfG1lNcp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:21:57 GBp 50 583.00 XLON xeaAfG1lNcr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:20:52 GBp 400 583.50 XLON xeaAfG1lKxF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:20:50 GBp 5,354 583.50 XLON xeaAfG1lKw8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:20:50 GBp 213 583.00 XLON xeaAfG1lKwF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:20:44 GBp 307 583.50 XLON xeaAfG1lKDb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:20:43 GBp 306 584.00 XLON xeaAfG1lKD0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:17:43 GBp 305 582.00 XLON xeaAfG1lG1b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:17:17 GBp 278 582.50 XLON xeaAfG1lGQ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:15:51 GBp 303 583.00 XLON xeaAfG1lUlM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:10:16 GBp 149 582.00 XLON xeaAfG1lRr6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:10:16 GBp 334 582.00 XLON xeaAfG1lRr8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:10:15 GBp 4 582.50 XLON xeaAfG1lRsj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:10:15 GBp 206 582.50 XLON xeaAfG1lRsl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:10:15 GBp 303 583.00 XLON xeaAfG1lRsn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:10:15 GBp 139 582.50 XLON xeaAfG1lRtQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:09:26 GBp 96 583.50 XLON xeaAfG1lOkD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:09:26 GBp 1,500 583.50 XLON xeaAfG1lOkF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:09:26 GBp 300 583.00 XLON xeaAfG1lOkM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:09:25 GBp 44 582.50 XLON xeaAfG1lOh0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:09:25 GBp 82 582.50 XLON xeaAfG1lOh2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:09:25 GBp 196 582.50 XLON xeaAfG1lOh4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:05:55 GBp 275 578.00 XLON xeaAfG1l44o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:05:55 GBp 305 578.50 XLON xeaAfG1l47d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:05:10 GBp 319 579.50 XLON xeaAfG1l5m5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:05:10 GBp 91 579.50 XLON xeaAfG1l5mF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:05:10 GBp 400 579.50 XLON xeaAfG1l5mH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:05:10 GBp 305 578.50 XLON xeaAfG1l5mK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:04:15 GBp 324 579.50 XLON xeaAfG1l2eS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:04:05 GBp 326 579.50 XLON xeaAfG1l2y1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:03:17 GBp 559 577.00 XLON xeaAfG1l2Q2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:03:17 GBp 2 577.00 XLON xeaAfG1l2Q4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:03:16 GBp 212 579.50 XLON xeaAfG1l2QD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:03:16 GBp 306 580.50 XLON xeaAfG1l2QL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:03:16 GBp 212 580.00 XLON xeaAfG1l2QM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:01:50 GBp 221 580.00 XLON xeaAfG1l0mR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:01:50 GBp 1,256 580.50 XLON xeaAfG1l0pi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-22 08:01:50 GBp 51 580.50 XLON xeaAfG1l0pk

