Company Annoucement No 5/2022

Forløb af den ordinære generalforsamling 2022

ERRIA A/S

CVR-nr. 15300574

Torvet 21A, 1.

4600 Køge

Den 7. april 2022 afholdtes ordinær generalforsam­ling hos ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge.

Advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at de mødende repræsenterede selskabets fulde kapital, og at de mødende var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Der forelå følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2021

Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Bemyndigelse til opkøb af egne aktier Beslutning om forhøjelse af selskabets kapital Beslutning om vedtagelse af opdateret vedtægtssæt Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer Eventuel

Ad 1.

Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selska­bets virksomhed i 2021.

Beretningen blev godkendt.

Ad 2.

Årsrapport for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 blev fremlagt.

Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside www.erria.dk og havde været tilgængelig for aktionærerne i trykt form i selskabet siden 17. marts 2022 blev godkendt.

Ad 3.

Årets resultat udgjorde et overskud stort kr. 1.003.000,00.

Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021.

Forslaget blev vedtaget.



Ad. 4.

Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion.

Ad 5.

Bestyrelsesmedlemmerne var i henhold til bestemmelserne i vedtægterne på valg, og bestyrelsen foreslog herefter

genvalg således:

Søren Storgaard som bestyrelsesformand

Peter Kristian Ellegaard som næstformand og

Kristian Svarrer som bestyrelsesmedlem

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6.

PriceWaterhouseCoopers i Hellerup blev genvalgt.

Ad 7.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, i tiden indtil 7. april 2023og inden for 10 procent af

aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet

gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 procent.

Ad 8.

Beslutning om forhøjelse af selskabets kapital med nom.kr. 1.645.502 nye aktier til sælgerne af Cathay Seal Pte Ltd.

Det blev besluttet at forhøje kapitalen med nom.kr. 1.645.502 ved udstedelse af aktier til sælgerne af Cathay Seal

Pte Ltd.

Ad 9.

Der blev fremlagt opdaterede vedtægter i overensstemmelse med pkt. 8.

Vedtægterne blev enstemmigt godkendt.

Ad 10.

Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse elle aktionærer.

Ad 11.

Der forelå intet under punktet eventuelt.









Generalforsamlingen hævet.









Som dirigent

_____________________________

Stefan Schwærter

























Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Toldbodgade 55B 3. sal

Dk-1253 Kbh. K

Tel: +45 20720200

Attachment