Aurskog Sparebank - Endelig resultat i fortrinnsrettsemisjonen og allokering

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Aurskog Sparebank ble avsluttet 6. april 2022 kl. 16.30 (norsk tid), og foreløpig resultat av emisjonen ble meldt samme dag.

Endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 2 315 916. 1 408 421 egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen ble følgelig overtegnet med ca. 64,4 prosent.

1 402 283 egenkapitalbevis, som utgjør 99,6 prosent av de tilbudte nye egenkapitalbevisene i fortrinnsrettsemisjonen, er tegnet ved utøvelse av tegningsretter.

Styret i Aurskog Sparebank har i dag foretatt tildelingen av egenkapitalbevisene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen. Tildelingen er gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 21. mars 2022 ("Prospektet"). Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.

Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 11. april 2022, jf. betalingsprosedyrer beskrevet i Prospektet.

De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen i fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Forutsatt rettidig betaling av det totale emisjonsprovenyet, forventes det at registrering i Foretaksregisteret vil skje omkring 22. april 2022.

De nye egenkapitalbevisene ventes samme dato å bli overført til ESO-kontoene til hver enkelt tegner og ventes også å bli notert på Oslo Børs på eller omkring denne datoen.

Den nye vedtektsfestede eierandelskapitalen i Aurskog Sparebank vil etter registreringen av kapitalforhøyelsen vil være NOK 462 260 100 fordelt på 4 622 601 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100.

SpareBank 1 Markets AS er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for Aurskog Sparebank.

Kontaktperson i Aurskog Sparebank:

Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09

Andreas Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.