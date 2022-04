Forslag om afnotering og afvikling af afdeling Østeuropa KL (ISIN-kode DK0010257914) under Investeringsforeningen Danske Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har i dag besluttet, at der på generalforsamlingen den 28. april 2022 foreslås afvikling af afdeling Østeuropa KL og ophør af noteringen af Danske Invest Østeuropa, klasse DKK på Nasdaq Copenhagen A/S.

Baggrunden er de internationale sanktioner mod Rusland, eksklusion af russiske statsejede virksomheder samt et russisk aktiemarked, som er lukket for udenlandske investorer, hvorfor der ikke forventes at kunne leveres den ønskede værdiskabelse i afdelingen fremadrettet. Som konsekvens af det lukkede russiske aktiemarked har afdelingen været suspenderet fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S siden den 25. februar 2022, og tidsperspektivet for suspensionen er usikker.

Denne situation vurderes ikke at være holdbar, hvorfor afdelingen foreslås lukket ved såkaldt forenklet afvikling.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

adm. direktør