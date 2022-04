Nouveau logo, mêmes promesses

English French

MONTRÉAL, 07 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Déjà 25 ans que la petite maison colorée de DuProprio a fait son entrée sur les pancartes « À vendre par le propriétaire » et dans le domaine de l’immobilier. Fière des années parcourues, le temps est venu de revoir son image, mais surtout de réaffirmer sa promesse : celle d’accompagner, d’outiller et de faire économiser le vendeur.



Bien que nous soyons dans une période dite favorable au vendeur, il demeure qu’une transaction immobilière est une étape haute en émotions et en réflexions dans la vie des personnes impliquées, autant pour celles qui font l’acquisition que celles qui la cèdent. Le marché actuel comporte son lot de défis et d’opportunités. DuProprio rappelle qu’ils accompagnent les vendeurs depuis maintenant 25 ans, pour contribuer à rendre la transaction de vente simple et sans tracas.

La vente d’une propriété marque souvent le début d’une nouvelle aventure et les raisons qui la motivent sont nombreuses : famille qui s’agrandit ou se remodèle; nouveaux projets qui vous amènent au loin; nouvelles décisions financières selon l’étape de vie. C’est un terreau fertile où les émotions s’entremêlent au rationnel. Bref, vendre une propriété est sans aucun doute un événement émotif et bénéficier d’un accompagnement adéquat et constant tout au long du processus contribue à vivre sa transaction immobilière avec assurance.

DuProprio croit fermement au fait d’éduquer par l’accompagnement, pour que le vendeur gagne en connaissances et donc en confiance. Tout spécialement dans un marché rapide comme celui d’aujourd’hui, comprendre et maîtriser sa transaction contribue favorablement au bien-être du vendeur. Se familiariser avec le processus, discuter des conséquences de nos décisions, et surtout profiter du recul d’un conseiller professionnel et non impliqué émotivement dans la transaction sont des atouts importants. Au-delà de l’économie sur la commission, la vente sans intermédiaire rapporte ainsi bien plus aux vendeurs, en connaissances et en expérience, en plus du sentiment d’accomplissement.

« Nos coachs en immobilier ont eu la chance d’accompagner plusieurs Québécois dans leur processus de vente au fil des années. Les clients sont nombreux à nous dire que l’accompagnement de leur coach DuProprio les a aidés à garder le cap et à ne pas se décourager, car une transaction aussi importante comporte plusieurs étapes, c’est important d’être bien accompagné. C’est vrai que nous sommes présentement dans un marché de vendeurs, mais ce n’est pas simple pour autant. Il est normal de rencontrer quelques doutes et de se questionner, l’inverse serait étonnant en fait! On parle quand même de la transaction la plus importante d’une vie pour plusieurs », mentionne Julie Benoit, directrice générale et chef de l’exploitation chez DuProprio.

Bien que les valeurs et la vision de DuProprio restent immuables après 25 ans, l’évolution est souhaitable. Le nouveau logo s’inscrit dans cet esprit; plus moderne, mais dans un esprit de continuité, en conservant l'essence de la marque et ses couleurs pour ne pas dénaturer l’image de l’entreprise québécoise connue et reconnue depuis 25 ans.

À propos de DuProprio

DuProprio s’est donné comme mission d’offrir aux propriétaires québécois l’accompagnement et la visibilité dont ils ont besoin pour vendre leur propriété sans payer de commission. Depuis sa création en 1997, et maintenant détenue par Desjardins depuis 2020, plus de 344 497 consommateurs ont déclaré avoir vendu leur propriété en utilisant les services de DuProprio1. Son site Web est le plus apprécié en immobilier au Québec2 et l’entreprise emploie plus de 500 personnes.

97 %3 des clients sont satisfaits de nos services!

Ariane Tremblay, directrice stratégique, communications et relations publiques

Media@DuProprio.com

514-730-5408

1 Le total des propriétés déclarées vendues sur DuProprio.com depuis 1997 est de 344 497 propriétés déclarées vendues en date du 31 décembre 2021.

2 Selon un sondage Web mené par la firme Ad hoc auprès de 1246 répondants, réalisé du 12 au 25 février 2019.

3 Selon 4 266 clients ayant donné la note de 7/10 ou plus dans le sondage de fin de parcours, réalisé par DuProprio du 1er janvier au 30 juin 2021.