联拓生物任命陈维维女士担任公司董事会成员

中国上海和美国普林斯顿, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克股票代码：LIAN），一家专注于为中国和亚洲主要市场的患者带来创新性药物的生物科技公司，今日宣布任命陈维维女士担任公司董事会成员。



“我很荣幸地欢迎陈维维女士加入联拓生物董事会。”联拓生物首席执行官王轶喆博士表示，“陈维维女士对中国市场拥有深入了解，并且在业务增长和转型方面拥有卓越的能力。我相信，随着公司不断壮大团队，继续推进多样化的产品管线，为中国和亚洲地区患者带来颠覆性的药物，陈维维女士的加入将对公司的发展大有裨益。”

陈维维女士拥有超过17年在大中华区多家消费零售及医疗健康企业任职首席财务官的深厚经验。此前，她曾担任星巴克（中国）有限公司副总裁兼首席财务官，推动公司业务大幅增长，并在多项业务转型举措中发挥了关键作用。在此之前，她还曾担任百胜餐饮集团中国事业部首席财务官。在加入消费零售行业之前，陈维维女士深耕医疗健康行业长达15年，曾担任赛诺菲（亚洲）集团首席财务官、并曾在先灵葆雅公司担任要职。在职业生涯早期，陈维维女士在安永会计师事务所担任审计师并逐渐晋升要职。目前，陈维维女士分别在DFI零售集团及和铂医药控股有限公司担任非执行董事。陈维维女士是一位注册会计师，拥有美国伊利诺伊大学的会计学学士学位以及美国罗格斯大学的工商管理硕士学位。

“我很自豪能够成为联拓生物的董事会成员，也很荣幸能有机会助力公司推进其企业使命，为广大治疗需求未得到满足的患者提供药物。”陈维维女士表示，“我期待与公司团队紧密合作，继续在大中华和亚洲地区推动新一代创新疗法的开发。”

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物，改变长期以来本地区缺少创新药物的状况。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病和呼吸系统不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。如需了解详细信息，请访问www.lianbio.com。

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