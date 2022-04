L’association Canadians for Nuclear Energy conclut une campagne réussie de sensibilisation pré-budgétaire auprès des députés libéraux et conservateurs alors que les appels se multiplient pour un retour sur la décision du GdC concernant les obligations vertes

OTTAWA, 07 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’association C4NE (Canadians for Nuclear Energy) a conclu une journée de plaidoyer pré-budgétaire couronnée de succès alors que le groupe sur le climat local continue de lancer un appel en faveur d'un réexamen du cadre des obligations vertes du gouvernement canadien.



Ce cadre exclut actuellement l'énergie nucléaire, ainsi que la fabrication d'armes, le tabac, l'alcool et les jeux d'argent.

C4NE estime que l'exclusion de l'énergie nucléaire et son association avec des activités « pécheresses » sont contraires à la science, aux tendances modernes de la finance verte et constituent un affront aux 76 000 travailleurs canadiens qui fournissent l'air pur, les isotopes médicaux et l'énergie sans carbone ultra-fiable dont nous avons besoin de toute urgence pour atteindre nos objectifs en matière de climat et d'électrification.

« Je suis heureux d'avoir eu l'occasion d'échanger avec les députés libéraux et conservateurs avant le débat budgétaire d'aujourd'hui sur le rôle vital de l'énergie nucléaire pour atteindre les objectifs climatiques du Canada », a déclaré le Dr Chris Keefer, Président des canadiens pour l'énergie nucléaire.

Pendant son séjour sur la Colline du Parlement, le Dr Keefer a prononcé une allocution qui a été bien accueillie par les députés libéraux et le personnel du ministère, couvrant les observations liées à l'exclusion du cadre des obligations vertes.

Le Dr Keefer a prononcé un discours public lors d'un événement à la Chambre des communes aux côtés du député conservateur Corey Tochor (Saskatoon-University) , pour promouvoir sa pétition très fructueuse à la Chambre des communes, qui a recueilli plus de 10 000 signatures en 30 jours.

NOTE À L'INTENTION DES MÉDIAS : LA PÉTITION EST DISPONIBLE ICI - CLÔTURE POUR SIGNATURE LE 8 AVRIL

« Je tiens à remercier sincèrement le député Tochor d'avoir parrainé la pétition sur les obligations vertes et d'avoir réuni les membres du caucus conservateur pour entendre nos préoccupations. Je salue son action en faveur de l'uranium canadien, utilisé dans les réacteurs nucléaires du pays et du monde entier pour produire de l'électricité sans carbone qui compense un tiers des émissions nationales annuelles du Canada », a déclaré le Dr Keefer.

« L'association C4NE est également reconnaissante au député Arif Virani (Parkdale-High Park) d'avoir réuni de nombreux membres du caucus libéral pour écouter nos préoccupations avant le budget. Nous espérons que la ministre Guilbeault prendra le temps de réviser le cadre des obligations vertes du Canada et reviendra de toute urgence sur la décision d'exclure l'énergie nucléaire »