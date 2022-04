Heeros Oyj: Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 1/2020 A

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 7.4.2022 klo 16.15

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 1/2020 A

Heeros Oyj:n optio-oikeuksilla 1/2020 A on merkitty yhteensä 2.500 uutta yhtiön osaketta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 5.500,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Heeros Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 5.223.097 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 7.4.2022. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 11.4.2022 alkaen.

Optio-ohjelmien ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.heeros.com/sijoittajille/tietoja-osakkeesta.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi