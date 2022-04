Indspire se prépare à honorer les réalisations autochtones lors de la cérémonie de remise des prix Indspire 2022, qui se déroulera en personne

English French

OHSWEKEN, Ontario, 07 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire est heureux d'annoncer que les très attendus prix Indspire auront lieu en personne en 2022. L'évènement de cette année ne sera pas seulement une occasion d'honorer les réalisations exceptionnelles des Autochtones, il servira également, et de manière officieuse, à célébrer en personne la résilience des communautés après deux années de contacts réduits avec les amis et les proches.



« Chez Indspire, nous avons pu constater la résilience des communautés et des étudiants autochtones au cours d'une période éprouvante », a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire. « Tournés vers un avenir plein d'espoir, nous voulons célébrer leurs réalisations. Nous sommes impatients de vous voir en personne cette année. »

Les prix Indspire sont la plus haute distinction remise par la communauté autochtone à ses membres. Leurs histoires sont racontées lors d'une célébration diffusée à l'échelle nationale qui souligne la diversité et les réalisations des Autochtones au Canada.

Pour obtenir plus de détails, notamment sur les divertissements et les lauréats, restez à l'écoute sur https://indspire.ca/events/indspire-awards/.

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Principaux commanditaires : Shell, Suncor et Syncrude

Principaux commanditaires et partenaires de diffusion : APTN et CBC

Commanditaire des lauréats des prix jeunesse : Fonds de charité de la famille de Barry et Laurie Green

Commanditaire du dîner : Teck Resources

Partenaire fondateur et transporteur aérien officiel : Air Canada

Commanditaire de la réception précédant le dîner : EY

Commanditaire culinaire : L’Impériale

Commanditaire participant : Cenovus

Commanditaire de soutien : Capital Power, Deloitte, Ontario Power Generation, Rio Tinto et Banque Scotia

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2020-2021, Indspire a alloué plus de 20 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 6 245 bourses.

