French English

Jeudi 07 avril 2022

AKWEL ENREGISTRE UN RÉSULTAT NET DE 51,2 M€ EN 2021

Marge opérationnelle courante de 8,2 %

Trésorerie brute de 167,4 M€

Maintien proposé du dividende à 0,45 € par action





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce ses résultats annuels 2021, arrêtés par le Directoire le 04 avril 2022. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 2021 2020 Var. en % Chiffre d’affaires 922,5 937,2 -1,6 % Excédent brut d’exploitation 117,1 175,3 -33,2 % Résultat opérationnel courant 75,2 113,7 -33,8 % Marge opérationnelle courante 8,2 % 12,1 % -3,9 pts Résultat opérationnel 70,4 107,0 -34,2 % Résultat financier (2,2) (1,9) - Résultat net (pdg) 51,2 85,5 -40,2 % Marge nette 5,5 % 9,1 % -3,6 pts

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

En 2021, les niveaux de production de l’industrie automobile mondiale sont restés bas et en faible croissance

(+2,5 %, source IHS Markit), dans un environnement toujours caractérisé par de fortes tensions sur les approvisionnements en matières premières et composants électroniques. Dans ce contexte difficile, AKWEL est parvenu à atteindre son objectif de progression d’activité, avec un chiffre d’affaires publié en recul de -1,6 % mais en croissance de +2,8 % à périmètre et taux de change constants. Face à une visibilité faible et des niveaux de production des constructeurs très volatiles, la capacité d’adaptation du groupe et sa gestion de stocks traditionnellement prudente lui ont permis de répondre à la demande de ses clients.

UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE PARMI LES PLUS ÉLEVÉES DU SECTEUR

Les conditions de production perturbées ainsi que les répercussions partielles et décalées des hausses de prix d’achats ont pesé logiquement sur la structure de coûts du groupe en 2021. L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’affiche en baisse de -33,2 %, intégrant également un effet de base défavorable sur le changement de présentation des provisions pour retour garantie (+19 M€ sur l’EBE 2020 liés à ce changement), sans impact sur le résultat opérationnel courant. Celui-ci atteint 75,2 M€, en baisse de -33,8 %, comme anticipé lors de la publication du chiffre d’affaires annuel, incluant un complément de provision pour retour garantie de 7,3 M€, et représentant une marge opérationnelle courante de 8,2 %, comparable aux résultats d’avant crise. Ce niveau de profitabilité continue de positionner AKWEL parmi les équipementiers automobiles européens les plus performants. La comptabilisation d’une perte de valeur de 3,7 M€ sur les activités suédoises conduit à un résultat opérationnel de 70,4 M€, et après une charge d’impôts en baisse à 16,3 M€, le résultat net part du groupe ressort à 51,2 M€, soit une marge nette de 5,5 % du chiffre d’affaires.

TRÉSORERIE BRUTE DE 167,4 M€ À LA CLÔTURE

Compte tenu de l’évolution de la performance opérationnelle du groupe, sa capacité d’autofinancement s’inscrit en baisse à 92,5 M€. Avec un BFR en hausse de 6,8 M€ et 30 M€ d’investissements réalisés sur l’exercice, AKWEL a généré au cours de l’année 2021 un free cash flow de 57,1 M€, conduisant à une trésorerie nette positive de 98,2 M€ (y compris obligations locatives) et une trésorerie brute de 167,4 M€ à la clôture, contre 175,1 M€ fin 2020. La distribution d’un dividende maintenu à 0,45 € par action au titre de l’exercice 2021 sera proposée lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le mercredi 25 mai 2022.

RESTER AGILE EN 2022 ET CONTINUER À PRÉPARER L’AVENIR

Si le marché automobile mondial est attendu en progression en 2022, les incertitudes de production restent fortes avec des tensions qui vont se poursuivre sur les matières premières et composants et un environnement mondial inflationniste renforcé par la situation géopolitique actuelle. Dans ce contexte, AKWEL, qui n’a pas d’exposition directe à la zone Ukraine-Russie, anticipe une progression modérée de son activité, avec une rentabilité probablement encore pénalisée par le manque de visibilité sur les besoins clients, par des prix d’achats orientés à la hausse, et une difficulté à répercuter rapidement les fortes hausses de coûts de l’énergie et du transport. Fort d’une situation financière particulièrement robuste, le groupe va augmenter à nouveau ses investissements à compter de 2022 pour optimiser la compétitivité de ses sites, et se donner les moyens d’exploiter au mieux toutes les opportunités identifiées en matière de potentiel produits dans le cadre de la transition des motorisations thermiques vers l’électrique et l’hydrogène.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022, le 5 mai 2022, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 700 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





Pièce jointe