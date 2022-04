Magna veröffentlicht Jahresbericht 2021

French German

AURORA, Ontario, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute bekanntgegeben, dass der Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr 2021, einschließlich des Lageberichts und der geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse, des Jahresinformationsblatts und des Formulars 40-F, jetzt auf der Website des Unternehmens unter www.magna.com verfügbar ist. Magna hat diese Dokumente zudem bei den Canadian Securities Administrators (abrufbar auf sedar.com) und der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (abrufbar auf www.sec.gov/edgar) eingereicht.



Unsere Jahres- und außerordentliche Hauptversammlung 2022 findet am Dienstag, 3. Mai 2022, ab 10:00 Uhr (EDT, amerikanische Ostküstenzeit) statt. Die Versammlung wird als rein virtuelles Treffen durchgeführt, das unter folgendem Link zugänglich ist: www.virtualshareholdermeeting.com/mga2022 .

Magna stellt den geprüften Jahresabschluss, wie er in unserem Jahresbericht 2021 enthalten ist, auf Anfrage kostenlos über unsere Website oder schriftlich an Magna International Inc., Attn: Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON, Kanada L4G 7K1, zur Verfügung.

UNSER GESCHÄFT(1)

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch orientierten Team von 158.000 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und einem Gesamtkonzept für Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in einer sich wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umfasst 343 Fertigungsbetriebe und 91 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 28 Ländern. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna erhalten Sie unter www.magna.com .