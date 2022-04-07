Delphix任命新高管以加速增长

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加利福尼亚州雷德伍德城, April 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps测试数据管理（TDM）行业的领先企业Delphix今天宣布，任命Tammi Warfield为首席客户官，任命Alex Hesterberg为首席战略官。



Delphix总裁Steven Chung表示：“我们对Tammi和Alex将为我们的客户、合作伙伴和团队带来的领导能力感到兴奋。他们在通过聘用优秀人才、提高绩效和创造客户价值文化来加速增长方面拥有出色的往绩。随着我们在全球业务的扩张，Tammi和Alex也为我们的执行团队带来了上市公司方面的经验。”

作为首席客户官，Tammi将领导Delphix的全球入职管理、专业服务、客户成功和支持，专注于在客户生命周期的各个阶段打造和提供世界级的客户体验。Tammi从微软加入Delphix，她曾在微软担任商业应用事业部全球客户成功副总裁，这是一个业务规模达数十亿美元的部门。在加入微软之前，她曾在BMC Software担任多个客户成功和服务领导职位。

作为Delphix的新任首席战略官，Alex Hesterberg将领导战略伙伴关系、OEM、渠道、解决方案和系统工程团队，支持公司的技术创新、企业发展和进入市场的工作。在加入Delphix之前，Alex曾担任Turbonomic的首席客户官，在该公司以超过15亿美元的价格被IBM收购之前的关键阶段，他扩大了公司的售前和售后职能。在任职Turbonomic之前，Alex曾在Pure Storage（2015年上市）、Sailthru（被CM Group收购）和Riverbed Technology（2006年上市）担任客户成功管理、预售和服务职位。

关于Delphix

Delphix是DevOps测试数据管理行业领导者。

企业需要改变应用程序交付方式，同时也要努力平衡速度与数据安全及合规性。我们的DevOps数据平台可自动实现数据安全，同时快速部署测试数据以加速应用程序发布。通过Delphix，客户可实现应用程序的现代化，采用多云技术，实现CI/CD，并能以两倍的速度更快地从勒索软件等宕机事件中恢复过来。

Choice Hotels、Banco Carrefour和Fannie Mae等许多领先公司都使用Delphix来加速数字化转型。请访问我们的网站 www.delphix.com 。通过 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 关注我们。

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