Delphix 任命新的行政人員以加速增長

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加州紅木城, April 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps 測試數據管理 (TDM) 的行業領導者 Delphix 今天宣佈委任 Tammi Warfield 為客戶總監，而 Alex Hesterberg 則擔任策略總監。



Delphix 主席 Steven Chung 表示：「我們對 Tammi 和 Alex 將為我們的客戶、合作夥伴與團隊帶來領導力規模感到興奮。他們在透過聘用優秀人才、提高業績及創造客戶價值文化來加速增長方面擁有出色的往績。隨著我們在全球擴展業務，Tammi 和 Alex 還為我們的行政團隊帶來了上市公司的經驗。」

作為客戶總監，Tammi 領導全球 Delphix 的迎新客戶、專業服務、客戶成功和支援，專注於在客戶生命週期的各個階段建立和提供世界一流的客戶體驗。Tammi 由 Microsoft 加入 Delphix，她擔任該公司全球客戶副總裁，為 Business Applications Group (商業務應用小組) 這一個價值數十億美元的部門取得成功。在加入 Microsoft 之前，她曾在 BMC Software 擔任多個客戶成功和服務領導職務。

作為 Delphix 的新策略總監，Alex Hesterberg 領導策略合作夥伴關係、代工生產 (OEM)、渠道、解決方案以及系統工程團隊，以支援公司的技術創新、企業發展和上市工作。在加入 Delphix 之前，Alex 曾擔任 Turbonomic 的客戶總監，在 IBM 以 15 億美元以上的價格收購公司之前，他在關鍵階段擴展了售前與售後功能。在加入 Turbonomic 之前，Alex 在 Pure Storage（2015 年首次公開招股）、Sailthru（被 CM Group 收購）和 Riverbed Technology（2006 年首次公開招股）負責行政客戶成功、售前及服務的職務。

關於 Delphix

Delphix 是 DevOps 測試數據管理的業界領導者 。

企業需要轉變應用程式交付方式，但難以在速度與數據安全性和合規性之間取得平衡。我們的 DevOps 數據平台可將數據安全自動化，同時快速部署測試數據以加速應用程式發佈。客戶可借助 Delphix 使應用程式變得現代化、採用多雲端、實現 CI/CD，並從勒索軟件等停機事件中恢復速度提高兩倍。

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