L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) déclare que le budget prévoit un financement à des niveaux qui pourraient faire une réelle différence dans la vie des femmes autochtones, mais qu'il n'est pas à la hauteur en ce qui concerne les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

OTTAWA, 07 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce budget fournit un soutien indispensable aux femmes autochtones, à leurs familles et à leurs communautés, et s'appuie sur les engagements financiers des années précédentes de manière à faire une réelle différence dans leur vie, mais il ne parvient pas à mettre fin à la tragédie des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Les 11 milliards de dollars sur six ans qui ont été promis aux populations autochtones sont destinés à certains des problèmes les plus urgents, notamment en termes de logement, de santé, des services sociaux et d'éducation. Nous sommes également heureux de constater que davantage d'argent a été mis de côté pour les infrastructures dans les réserves et pour aider les Premières Nations à localiser les lieux de sépulture d’anciens pensionnats.

Nous aurions aimé voir des fonds supplémentaires pour mettre fin à la violence et au génocide dont il est question dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ceci étant dit, il est clair que le gouvernement fédéral fait des efforts sincères pour aider les personnes que nous représentons, et qu'il dirige des ressources vers des domaines de préoccupation importants - des domaines que l'AFAC a mentionné qu'il fallait aborder.

Nous prendrons quelques jours pour examiner les chiffres afin de déterminer combien d'argent sera effectivement versé aux groupes de femmes autochtones par rapport à ces questions et nous serons heureux de partager notre analyse complète.

