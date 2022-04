Budget fédéral 2022 : réaction de la Légion royale canadienne

English French

OTTAWA , 07 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est encouragée par le budget de cette année, car il présente une gamme d’investissements qui s’avéreront particulièrement bénéfiques pour les vétérans et leurs familles.

« Nous sommes ravis de voir de tels engagements », affirme Bruce Julian, président national. « Mais nous aimerions également que les investissements annoncés précédemment soient concrétisés : plus vite ils le seront, mieux se porteront nos vétérans. »

Défense et sécurité. Comme prévu, la défense et la sécurité feront l’objet d’une attention particulière, avec plus de 8 milliards de dollars de nouveaux investissements au cours des cinq prochaines années. Il est encourageant de voir un engagement financier pour soutenir le changement de culture et la modernisation du système de justice militaire. De plus, nous sommes heureux de constater des investissements immédiats dans l’équipement et la technologie afin d’accroître la capacité des Forces armées canadiennes. L’acquisition, la modernisation et l’entretien de l’équipement militaire sont essentiels pour soutenir la capacité opérationnelle, la formation et la sécurité du personnel militaire du Canada.

Lutte contre l’itinérance chez les vétérans. Nous sommes heureux qu’il y ait un investissement continu dans la lutte contre l’itinérance chez les vétérans, du budget de 2021 jusqu’à celui de 2022. Le problème d’itinérance chez les vétérans est une priorité pour la Légion ; il faudra de la transparence et des détails en temps opportun pour s’assurer que cet investissement donne des résultats.

Bien que le budget contienne un certain nombre d’éléments encourageants pour les vétérans, des lacunes subsistent. La Légion est déçue qu’il n’y ait pas eu de progrès sur l’élimination de la clause du mariage après 60 ans. Nous aimerions également voir une progression des promesses précédentes faites par le gouvernement, y compris le Fonds pour les survivants des vétérans annoncé dans le budget de 2019, et le développement de normes nationales pour les chiens d’assistance. Pour plus d’informations sur nos positions de plaidoyer, veuillez consulter Legion.ca.

La Légion surveillera les détails et le plan d’action des investissements du budget 2022 et continuera de plaider pour les services et le soutien que les vétérans du Canada et leurs familles méritent.

Pour plus d’informations sur la liste complète des priorités de revendication de la Légion, veuillez consulter le site : https://www.legion.ca/fr/droits-et-interets-des-veterans/nous-travaillons-a-changer-les-choses

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

