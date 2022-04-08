AKWEL: 2021年净利润5120万欧元

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2022 年 4 月 7 日星期四

2021年净利润5120万欧元

汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商及流体和机制管理专家AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格）公布2021年全年业绩。

账目合并数据（单位：百万欧元） 2021 2020 百分比变化 营业额 922.5 937.2 -1.6% 经营总盈余 117.1 175.3 -33.2% 主营业务利润 75.2 113.7 -33.8% 主营业务利润率 8.2% 12.1% -3.9% 营业利润 70.4 107.0 -34.2% 财务利润 (2.2) (1.9) - 净利润（集团） 51.2 85.5 -40.2% 净利润率 5.5% 9.1% -3.6%

AKWEL 成功实现业务增长目标，营业收入下降 1.6%，但按固定业务范围和汇率计算增长 2.8%。

营业盈余总额下滑 33.2%。主营业务利润达到 7520 万欧元，下滑 33.8%，主营业务利润率为 8.2%，与疫情前相当。这一盈利水平使 AKWEL 仍位居最成功的欧洲汽车供应商之列。

AKWEL 在 2021 年产生了 5710 万欧元的自由现金流，使净现金流为正，达到 9820 万欧元。公司将在股东大会上提议维持每股 0.45 欧元的股息分配不变。

在原材料和零部件供应紧张，地缘政治局势加剧全球通胀的背景下，生产的不确定性仍然很高。AKWEL 在乌克兰-俄罗斯地区没有直接业务，并预计业务会有适度增长，盈利能力可能仍会因局势不明朗、采购价格上升以及能源和运输成本增加难以迅速转移而受到影响。凭借稳健的财务状况，集团将自2022年起增加投资，以优化工厂竞争力，并在燃油发动机转向电动和氢气发动机的大背景下，充分利用在产品潜力方面发现的所有机会。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有9,700名员工。









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