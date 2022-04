JLT Mobile Computers AB (publ) släpper årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Swedish English

Växjö, Sverige, 8:e april 2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

2021 var ett bra år för JLT trots de utmaningar som följde av den globala komponentbristen och covid-19-pandemin. Höjdpunkter under året var bland annat lanseringen av en ny Android™-baserad fordonsmonterad dator, etableringen av det nya mjukvarubolaget JLT Software Solutions AB (JLT Software), invigningen av ett nytt testcenter vid huvudkontoret i Växjö, samt uppstarten av det nu genomförda förvärvet av det helägda dotterbolaget JLT Mobile Computers France SAS (JLT France). Dessutom var det ett rekordår sett till orderingång.

Per Holmberg, VD JLT Mobile Computers, kommenterar det gångna året: ”När jag ser tillbaka på året som gått känner jag mig stolt över vad vi lyckats åstadkomma. Trots Corona-pandemi, global komponentbrist och stora satsningar har vi ökat vinstmarginalen och styrelsen kan föreslå en utdelning utöver policyn. Förutsättningarna för 2022 och framåt är goda”.

Årets resultat i korthet

Orderingång 173,5 MSEK (115,7)

Nettoomsättning 136,2 MSEK (110,3)

Rörelseresultat 9,5 MSEK (2,1)

Resultat efter skatt 7,3 MSEK (1,5)

Utdelning 0,27 kr (0,27)





Årsredovisningen i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Tryckta exemplar kan beställas via e-post till investor@jltmobile.com, per telefon på nummer +46 470 53 03 00, eller via post till följande adress:

JLT Mobile Computers AB (publ)

Isbjörnsvägen 3

352 45 Växjö

Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

För information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök www.jltmobile.com.

Förfrågningar JLT Mobile Computers Group Per Holmberg, VD George Oguz, CFO Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 73 410 7971 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com george.oguz@jltmobile.com www.jltmobile.com





Presskontakt Certified Adviser PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilagor