Des acteurs leaders du semi-conducteur accélèrent la feuille de route du FD-SOI de prochaine génération pour l’automobile, les applications IoT et mobiles

Le CEA, Soitec, GlobalFoundries et STMicroelectronics travaillent ensemble pour définir la feuille de route en matière de technologie et d’écosystème

Paris, Grenoble (France), Malta (États-Unis), Genève (Suisse), le 8 avril 2022 – Le CEA, Soitec, GlobalFoundries et STMicroelectronics ont annoncé une nouvelle collaboration avec l’intention de définir conjointement la feuille de route de la prochaine génération de la technologie FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété). Les semi-conducteurs et l'innovation FD-SOI ont une valeur stratégique pour la France et l'Union Européenne ainsi que pour les clients du monde entier. Le FD-SOI apporte des avantages significatifs aux concepteurs et aux systèmes clients, notamment une consommation d’énergie réduite ainsi qu’une intégration simplifiée de fonctionnalités supplémentaires telles que la connectivité et la sécurité, une fonctionnalité clé pour l’automobile, les applications IoT et mobiles.

« Depuis plus de 20 ans, le CEA est un pionnier de la technologie FD-SOI au sein de l’écosystème Grenoble-Crolles. Le CEA s’inscrit notamment dans une longue histoire de coopération approfondie en R&D, à la fois avec STMicroelectronics, Soitec et GlobalFoundries ; il a eu un rôle très actif dans les initiatives lancées par la Commission européenne et les États membres pour mettre en place un écosystème FD-SOI complet, depuis les fournisseurs de matériaux aux centres de conception électronique en passant par les éditeurs d’outils de CAO électronique et les sociétés « fabless », jusqu’aux utilisateurs finaux », a déclaré François Jacq, administrateur général du CEA. « Le CEA est très motivé par cette opportunité de préparer une nouvelle génération de technologie FD-SOI offrant des performances supérieures, une consommation énergétique plus faible et des coûts réduits, afin de répondre aux besoins des principaux marchés européens tels que l’automobile, l’IoT, la 5G/6G et l’industrie 4.0. »

« Le FD-SOI est une technologie clé pour les marchés dynamiques que nous desservons et un moteur important de croissance pour notre industrie et nos clients », a déclaré Paul Boudre, directeur général de Soitec. « L’alliance FD-SOI que nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui s’appuie sur la capacité de Soitec à stimuler l’innovation en matière de substrats et à contribuer au lancement d’une nouvelle génération de semi-conducteurs servant une grande variété de marchés, dont ceux de la connectivité, de l’automobile, de l’IoT et de l’intelligence artificielle. Avec nos partenaires et alliés, nous voulons confirmer notre leadership technologique et continuer à stimuler l’innovation dans la microélectronique mondiale. Cette collaboration illustre également l’étroite collaboration que nous entretenons avec nos clients pour faire progresser les technologies, pour répondre à leurs futurs besoins et les accompagner pour une mise sur le marché à un rythme soutenu ».

« Nous sommes impatients d’approfondir notre partenariat avec les principales parties prenantes françaises et européennes tout au long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et, plus particulièrement, de s’appuyer ensemble sur nos solutions hautement différenciées basées sur le FD-SOI pour répondre à la croissance rapide des circuits intégrés nécessitant une faible puissance, de la connectivité et de la sécurité dans l’automobile, l’IoT et les terminaux mobiles intelligents », a déclaré Tom Caulfield, CEO de GlobalFoundries. « L’écosystème dynamique européen des semi-conducteurs est important pour nous, et nous continuerons d’investir pour accroître notre présence au sein de l’Union Européenne dans le cadre de notre stratégie de croissance mondiale. »

« ST a été un pionnier en matière d’innovation sur le FD-SOI qui est en production depuis plusieurs années avec des produits avancés à la fois standards et personnalisés pour un large éventail de marchés finaux. Plus particulièrement, la technologie soutient l’industrie automobile qui évolue vers une numérisation complète et vers des architectures à définition logicielle, en plus du développement des technologies de conduite autonome », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « Nous nous réjouissons de travailler avec d’autres experts majeurs sur les nouvelles générations du FD-SOI qui permettront à nos clients de relever les défis auxquels ils sont confrontés dans leur transition vers une complète numérisation et de contribuer à la décarbonation de l’économie. »

À propos du CEA

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l’État, de l’économie et des citoyens. Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité.

Classé pour la 10e fois par les 100 premiers innovateurs mondiaux (Clarivate 2022), le CEA a un rôle de catalyseur et d’accélérateur d’innovation au service de l’industrie française. Il améliore la compétitivité des entreprises de tous les secteurs par la création de produits performants et différenciants et apporte des solutions novatrices pour éclairer les évolutions de notre société. Le CEA déploie cette dynamique dans l’ensemble des régions de France en accompagnant ses partenaires locaux dans leur démarche d’innovation et contribue ainsi à la création de valeur et d’emplois pérennes sur le territoire, au plus près des besoins industriels. Parallèlement, il accompagne le développement de ses 222 startups, vecteurs agiles pour transférer le savoir-faire et les technologies de rupture issues des laboratoires.

Pour plus d’informations : www.cea.fr

À propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semiconducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets dans le monde, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : « Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes. »

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com/fr et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

À propos de GF

GlobalFoundries® (GF®), l’un des principaux fabricants de semiconducteurs mondiaux. GF redéfinit l’innovation et la production de semiconducteurs en développant et en fournissant des technologies de fabrication d’une grande richesse fonctionnelle qui assurent des performances de premier plan à des marchés pervasifs en forte croissance. GF propose une palette unique de services de conception, de développement et de fabrication. Grâce à sa main-d’œuvre talentueuse et diversifiée, ainsi qu’à une importante présence industrielle aux États-Unis, en Europe et en Asie, GF est une source de technologies de confiance pour ses clients du monde entier. Pour plus d’informations, visitez le site www.gf.com.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

