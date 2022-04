Bekaert: Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

English Dutch French

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten en de houders van obligaties worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 11 mei 2022 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (België).

BELANGRIJKE MEDEDELING

De Gewone Algemene Vergadering zal op hybride wijze gehouden worden. Bijgevolg zal aan de aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten en de houders van obligaties de mogelijkheid geboden worden om ter plaatse deel te nemen, dan wel op afstand, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.



Voor meer informatie met betrekking tot de organisatie van de vergadering wordt verwezen naar de formaliteiten hieronder, alsook naar alle bijkomende informatie die de vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website (www.bekaert.com/generalmeetings).



De vennootschap zal enkel fysiek toegang verlenen tot de vergadering voor zover dit op dat ogenblik toegelaten is door de dan geldende overheidsmaatregelen, algemene aanbevelingen van overheidsinstanties en over het algemeen indien dit verantwoord is vanuit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.



Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke maatregelen tijdens de komende weken, kan de vennootschap verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de Gewone Algemene Vergadering via haar website (www.bekaert.com/generalmeetings).





Bijlage