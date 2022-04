Information om planlagt suspension for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

Som oplyst i selskabsmeddelelse af 21. marts 2022 vil samtlige afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select være lukket for handel fra fredag den 8. april kl. 17.00 til og med onsdag den 13. april samt tirsdag den 19. april 2022. Vi gør opmærksom på, at påsken ligger i dagene torsdag den 14. april til og med mandag den 18. april, hvorfor der heller ikke kan handles i de pågældende dage.

Første handelsdag efter suspensionen er således onsdag den 20. april kl. 06.00.

Den planlagte suspension sker i forbindelse med skift af foreningernes depotbank fra Danske Bank til J.P. Morgan.

Lukkedagene bliver taget i brug for at beskytte dig som investor. I forbindelse med skiftet af depotbank, vil det i en periode ikke være muligt for afdelingernes forvaltere at handle afdelingernes investeringer og kontanter før de er overført til den nye depotbank. Lukningen af handlen sker således for at sikre, at du som investor, ikke handler til misvisende kurser.

Som investor vil du ikke opleve nogle praktiske ændringer i forbindelse med skiftet - ud over de nævnte lukkedage. Ændringen gennemføres inden for foreningernes samlede omkostningsniveau og vil ikke medføre nogle prisstigninger for dig, ligesom du ikke behøver at foretage dig noget i forbindelse med skiftet til J. P. Morgan.

Vi beklager eventuelle gener i forbindelse med lukkedagene.

De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaerne nedenfor:

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK DK0016208515 DKIDKA Danmark Fokus, klasse DKK d DK0060244325 DKIDKF Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d DK0060244242 DKIDKIEXOMXC20D Danmark Indeks, klasse DKK d DK0010266238 DKIDKIX Danmark, klasse DKK d DK0010252873 DKIDK Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d DK0010078070 DKIDMOBL Danske Indeksobligationer KL DK0015942650 DKIDIO Danske Korte Obligationer, klasse DKK d DK0016290422 DKIKO Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 DKIDKLOBL Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 DKIEIGO Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060497378 DKIEUSHYOAKKDKKH Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 DKIEUSHYODKKDH Europa - Akkumulerende, klasse DKK h DK0016290265 DKIEUADKKH Europa 2 KL DK0010245901 DKIEU2KL Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK DK0060058618 DKIEUHUAKLDKK Europa Højt Udbytte, klasse DKK d DK0016253651 DKIEAUHU Europa Indeks BNP, klasse DKK d DK0015737563 DKIEUIXBNP Europa Indeks, klasse DKK d DK0010266311 DKIEUIX Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK DK0060640191 DKIEUSCADKK Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 DKIEUSC Europa, klasse DKK d DK0010252956 DKIEU Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 DKIFJIX Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 DKIFJE Fonde, klasse DKK d DK0015989610 DKIFO Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h DK0016248222 DKIGIADKKH Global Indeks, klasse DKK d DK0010263052 DKIGI Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK DK0016208788 DKIGSFUT Global Sustainable Future 2 KL DK0010270503 DKIGSFUT2 Global Sustainable Future, klasse DKK d DK0010264530 DKIGSFUTDKKD Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 DKIGHYB Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060140705 DKIGLIADKKH Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060187771 DKIGLIO Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060550523 DKIGMI Globale Obligationsmarkeder KL DK0016255193 DKIUOBL Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 DKIGLOVO Japan, klasse DKK d DK0015971675 DKIJAP Kina, klasse DKK d DK0010295336 DKIKI Mix - Akkumulerende KL DK0060010841 DKIMA Mix Defensiv - Akkumulerende KL DK0060228633 DKIMDA Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060010924 DKIMOA Mix Obligationer KL DK0060430627 DKIMOB Mix Offensiv - Akkumulerende KL DK0060228716 DKIMOAK Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL DK0060228989 DKIMOPA Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060500502 DKINVO Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK DK0060042026 DKINMAKK Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK DK0060548899 DKINMOLV Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252 DKINMOBLLV Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h DK0016209323 DKINMOBL Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 DKINMSC Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 DKINYM USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h DK0016290349 DKIUSAIAKKDKKH USA Indeks, klasse DKK d DK0010257757 DKIUSAIKLDKKD Østeuropa, klasse DKK d DK0010257914 DKIEEU

Investeringsforeningen Danske Invest Select:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d DK0016303936 DKIENEICBR Global Sustainable Future 3, klasse DKK d DK0060244408 DKIGSFUT3 Kommuner 4 KL DK0016205685 DKIENGK4

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Morten Rasten

Executive Director