Maple 2022 fait progresser la mission de Maplesoft, qui consiste à aider les étudiants, les chercheurs et les ingénieurs à tirer parti de la puissance des mathématiques

WATERLOO, Ontario, 08 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft™ annonce aujourd'hui une nouvelle version majeure de son produit phare, Maple™, le logiciel de mathématique puissant et facile à utiliser. Maple est utilisé par les mathématiciens, les éducateurs, les étudiants, les ingénieurs et les scientifiques pour analyser, explorer, visualiser et résoudre des problèmes mathématiques. La nouvelle version, Maple 2022, offre une série d'améliorations qui étendent les capacités de résolution de problèmes, améliorent l’utilisation et renforcent le soutien à l'enseignement et à l'apprentissage.



Points forts de Maple 2022 :

Le moteur mathématique amélioré offre de nouvelles capacités de résolution de problèmes et des performances accrues, avec des améliorations en matière d'intégration, d'équations différentielles, de séries de puissance formelles, de physique, etc.

Les nouveaux algorithmes de traçage de graphiques incluent la détection automatique des discontinuités, un zoom amélioré et une apparence améliorée, tout en maintenant des niveaux de performance élevés.

Une simplification de la préparation de documents pour l'impression et l'exportation PDF.

L'assistant Plot Builder est encore plus facile à utiliser et permet de créer et de personnaliser encore plus de visualisations en utilisant uniquement la souris.

De nouveaux outils de traitement du signal permettent aux ingénieurs de créer, de combiner et d'analyser des signaux de différentes manières et plus efficacement.



Maple 2022 offre également des améliorations conçues spécifiquement pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Ces améliorations comprennent

De nouveaux outils de solution étape par étape qui permettent aux étudiants de s'entraîner à résoudre davantage de problèmes par eux-mêmes.

Davantage d'outils pour la création et le partage de documents interactifs, tels que des explorations de concepts et des feuilles d'exercices qui peuvent fournir un retour d'information sur les étapes de solution individuelles.

Un accès facile aux opérations permettant de présenter et de comprendre le matériel de base d'un premier cours standard sur les équations différentielles ordinaires.



"Les mathématiques alimentent notre monde moderne et nos clients recherchent une technologie qui facilite l'exploration, la résolution, la compréhension et la communication des problèmes, des applications et des idées mathématiques ", déclare Karishma Punwani, directrice de la gestion des produits chez Maplesoft. "Maple 2022 apporte des avancées dans tous ces domaines, afin que les instructeurs, les étudiants, les chercheurs, les ingénieurs et les scientifiques puissent en faire plus avec Maple et plus facilement."

Maple fait partie de la Maple Math Suite, une collection de produits de Maplesoft qui donne accès au moteur mathématique le plus puissant du monde par le biais d'une variété d'interfaces spécialisées et faciles à utiliser qui permettent d'explorer, de visualiser et de résoudre des problèmes mathématiques dans différentes situations avec une extrême facilité. Parmi les autres produits, citons Maple Learn™, un environnement en ligne permettant de résoudre des problèmes, d'explorer des concepts et de créer du contenu mathématique interactif, Maple Flow™, un outil mathématique qui permet aux ingénieurs de réfléchir, de développer et de documenter facilement leurs calculs de conception, ainsi que l'application gratuite Maple Calculatrice, qui permet aux étudiants de représenter graphiquement et de résoudre des problèmes sur leur téléphone.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités de Maple 2022, consultez le site http://www.maplesoft.com/products/maple/new_features.

À propos de Maplesoft

Depuis plus de 30 ans, Maplesoft fournit des solutions logicielles basées sur les mathématiques aux éducateurs, ingénieurs et chercheurs en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM). Maple, le produit phare de Maplesoft, associe le moteur mathématique le plus puissant au monde à une interface qui facilite considérablement l'analyse, l'exploration, la visualisation et la résolution des problèmes mathématiques. S'appuyant sur cette technologie, la gamme de produits comprend des solutions pour l'enseignement et la recherche, la simulation de systèmes, la gestion des calculs et l'ingénierie des systèmes.

Les produits Maplesoft offrent des solutions modernes et innovantes pour relever les défis techniques d'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'explorer des concepts mathématiques sur un smartphone ou de réduire les risques de développement dans des projets de conception technique complexes. Les produits et services de Maplesoft sont utilisés par plus de 8000 établissements d'enseignement, laboratoires de recherche et entreprises, dans plus de 90 pays.

Maplesoft est une filiale de Cybernet Systems Group. Pour en savoir plus sur Maplesoft, veuillez consulter le site www.maplesoft.com.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe516f16-d8c9-4666-880b-0ede1bcc93f3/fr