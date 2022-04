Harju Elektri tütarettevõte sõlmis lepingu Poola merendusameti tellimusel ehitatavale laevale

English Estonian

ASi Harju Elekter tütarettevõte Telesilta Oy ja Uudenkaupungin Työvene Oy sõlmisid 7.04.2022 lepingu elektri-, automaatika- ja navigatsioonisüsteemide võtmed-kätte lahenduse tarnimiseks Työvene poolt ehitatavale süvenduslaevale. Lepingu maht on 2,5 miljonit eurot. Tarne toimub 2023. aasta lõpus ja laeva operaatoriks on Poolas, Gdynias asuv merendusamet.

1987. aastal asutatud Uudenkaupungin Työvene (Uki Workboat) omab laialdasi kogemusi professionaalseks kasutamiseks mõeldud töölaevade projekteerimisel ning ehitamisel pakkudes kliendikohaseid projekte ja erilahendusi. Telesilta Oy ja Uudenkaupungin Työvene Oy on pikaajalised koostööpartnerid laevaehitustööstuses.

Telesilta Oy on 1978. aastal asutatud Harju Elektri kontserni kuuluv elektrotehnikaettevõte, mis on spetsialiseerunud laevaehitustööstuse elektrilepingutele – alates planeerimisest kuni paigalduse, teostuse ja teeninduseni. Ühtlasi teostatakse elektri-, hooldus- ja remonditöid tööstuskinnisvaradele ja muudele hoonetele.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 spetsialisti ning kontserni 2021. aasta müügitulu oli 152 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 674 7400

Lisainfo:

Joonas Puustelli

Telesilta Oy juhataja

+358 50 303 9991

Koostas:

Marita Haho

Kommunikatsioonispetsialist

+372 5398 3845

E-mail: marita.haho@harjuelekter.com