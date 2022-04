English French

PARIS, le 8 avril 2022 — Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte de Tarkett du 29 avril 2022

L'Assemblée Générale Mixte de Tarkett se tiendra le vendredi 29 avril 2022 à 9h30 à l’Auditorium situé au rez-de-chaussée du siège social sis Tour Initiale – 1, Terrasse Bellini – 92919 Paris la Défense.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comprenant notamment l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 25 mars 2022. L'avis de convocation sera publié dans le journal d'annonces légales Les Petites Affiches du 13 avril 2022. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale figurent dans ces avis.

Conformément aux articles R. 225-83 et R. 225-89 du Code de commerce, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles au siège social à partir du 14 avril 2022, quinzième jour précédant l’Assemblée Générale.

Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la Société www.tarkett-group.com, à compter de ce jour, vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale.

