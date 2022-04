English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 8 april 2022

Fagron publiceert agenda jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering 2022

De Raad van Bestuur van Fagron NV (Fagron) nodigt de houders van aandelen en inschrijvingsrechten Fagron uit de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op maandag 9 mei 2022 bij te wonen. Beide vergaderingen vinden plaats in hybride vorm.

Agenda

Op de agenda staan onder andere de bespreking van het - vandaag in het Nederlands gepubliceerde - jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,20 over het boekjaar 2021 en het voorstel tot enkele benoemingen.

Zoals eerder aangekondigd draagt de Raad van Bestuur Vera Bakker, Ann Desender en Neeraj Sharma voor als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurders voor een termijn van vier jaar. De agenda van de jaarvergadering bevat verder het voorstel tot herbenoeming van Management Deprez BV, vertegenwoordigd door Veerle Deprez, als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurder en van Rafael Padilla en Karin de Jong als uitvoerende bestuurders, ieder voor een termijn van vier jaar. Op de dag van de aandeelhoudersvergaderingen zullen Vanzel G. Comm.V., vertegenwoordigd door Giulia van Waeyenberge, en Alychlo NV, vertegenwoordigd door Marc Coucke, terugtreden als niet-uitvoerende bestuurders.

Vergaderingen en vergaderstukken

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron zal worden gehouden op maandag 9 mei 2022 om 15.00 uur ter statutaire zetel van Fagron, Venecoweg 20a, 9810 te Nazareth en via audio en video conferentie. Onmiddellijk aansluitend zal de buitengewone algemene vergadering worden gehouden ten overstaan van notaris Stijn Raes.

De oproeping, agenda en andere documenten met betrekking tot de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van Fagron.

Voor meer informatie

Karen Berg

Global Investor Relations Manager

Tel. +31 6 53 44 91 99

karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.





Open onderstaande link voor het persbericht:

Fagron publiceert agenda jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering 2022