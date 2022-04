La Vitrine IA Québec : une référence incontournable sur l’intelligence artificielle au Québec voit le jour

MONTRÉAL, 08 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum IA Québec lance aujourd’hui un instrument unique dans le monde de l’IA québécois : la Vitrine IA Québec.



Créée par le Forum avec le soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, avec l’appui de groupes de travail réunissant des représentants variés du monde de l’IA, la Vitrine remplit deux principales fonctions.

Elle met d’abord en lumière les différentes facettes de l’écosystème québécois de l’IA, la 7e force mondiale en IA selon le Global AI Index de Tortoise, illustrant en quelques clics ce qui le rend unique au monde.

De plus, elle offre une diversité d’outils pratiques dont les visiteurs peuvent se servir pour accélérer l’adoption et l’intégration de l’IA et faire en sorte que le Québec entier bénéficie des retombées économiques et sociales de l'IA.

Le premier Répertoire des organisations québécoises en IA

Véritable porte d’entrée vers l’écosystème québécois de l’IA, la Vitrine IA Québec comprend le Répertoire des organisations québécoises en IA le plus complet réalisé à ce jour. Créé pour mettre en relation les acteurs de l’écosystème de l’IA, celui-ci permet aux visiteurs d’effectuer des recherches par critères ou mots-clés pour repérer, parmi plus de 700 organisations, les fournisseurs de produits ou services en IA capables de répondre à leurs besoins d’affaires.

La Vitrine contient également le portail Export, un espace sécurisé, où les entreprises peuvent partager de manière confidentielle leurs plans d’exportation avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et ses partenaires. Ceux-ci exploiteront ces informations pour mieux accompagner les entreprises en IA dans leurs efforts de commercialisation à l’étranger.

Lancée en version bêta, la plateforme permet aux organisations de s’enregistrer pour mettre à jour leur profil ou en créer un de manière complètement autonome. D’autres fonctionnalités s’ajouteront au fil du temps selon les besoins exprimés par les acteurs de l’écosystème afin d’accroître la valeur du répertoire pour les organisations et les utilisateurs.

Des outils pratiques pour passer à l’action

La Vitrine offre également aux visiteurs curieux d’en apprendre davantage sur le potentiel de l’IA une première série d’études de cas. Celles-ci présentent les solutions concrètes en IA que des organisations issues de différents secteurs ont appliquées pour augmenter leur productivité ou innover davantage. Aux entreprises qui sont déjà prêtes à passer à l’action, le Forum offre accès à un moteur de recherche de financement en IA, un outil propulsé par l’IA et conçu par Fundica, une entreprise d’ici.

On trouvera aussi bientôt dans la Vitrine un outil interactif d’évaluation de la maturité en IA qui permettra d’orienter les entreprises vers les développeurs de solutions ou les centres de recherche les plus aptes à les soutenir dans l’adoption de l’IA. La Vitrine renfermera également un outil qui aidera les organisations à s’approprier l’IA de manière éthique et responsable.

Une ouverture sur de nouveaux marchés

« Je suis fière, souligne Marie-Paule Jeansonne, la PDG du Forum IA Québec, de concrétiser aujourd’hui l’une des recommandations clés de la Stratégie québécoise pour l’essor de l’écosystème québécois en IA. Avec la Vitrine, le Québec se dote d’un outil puissant qui contribuera au rayonnement de l’écosystème en IA partout dans le monde et qui facilitera encore davantage l’adoption de solutions d’IA développées ici dans toutes les sphères de l’économie québécoise, de l’agroalimentaire à la finance en passant par le manufacturier ».

« La Vitrine est une véritable carte de visite, un instrument qui permettra de différencier l’offre québécoise et de renforcer la renommée du Québec dans le monde de l’IA, indique la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault. Je suis aussi convaincue que son répertoire renforcera la capacité de mon ministère et de ses partenaires économiques à créer des maillages qui favoriseront les exportations québécoises en IA ainsi que l’attraction d’investissements étrangers et d’experts talentueux ».

La Vitrine continuera d’évoluer en fonction des besoins de l’écosystème. Plusieurs chantiers entrepris par le Forum en collaboration avec ses partenaires permettront de bonifier les contenus et les outils offerts dans la Vitrine au cours des prochains mois.

Pour visiter la Vitrine IA Québec

ia.quebec

À propos de Forum IA Québec

La mission du Forum IA Québec est de favoriser l’essor de l’écosystème québécois de l’IA. Il le fait en ralliant et en mobilisant les acteurs du milieu autour de projets communs, en réalisant des activités de veille et de réflexion stratégique, et en assurant la représentation et la promotion de l’écosystème au Québec, au Canada et à l’étranger.

