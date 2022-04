English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.4.2022 KLO 16.30

Huhtamäki allekirjoitti 250 miljoonan euron määräaikaisen lainasopimuksen

Huhtamäki Oyj on allekirjoittanut 250 miljoonan euron suuruisen, kahden vuoden pituisen määräaikaisen lainasopimuksen. Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa vuodella lainanantajien suostumuksella. Lainaa käytetään jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Lainasopimuksen pääjärjestäjinä toimivat Nordea and SEB.

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.