ENEDO OYJ Pörssitiedote 7.4.2022 klo 17:00

Korjaustiedote: Enedo Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti tilikaudelta 2021 julkaistu.

Korjaus: Yhtiön tiedotteeseen lisätty yhtiön ja tilintarkastajan arvio jatkuvuuden periaatteen noudattamisesta.

Epävarmuudet riittävän pitkäaikaisen rahoituksen varmistamisesta, komponenttipulan jatkumisesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan sekä käänneohjelman onnistuneesta toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. Vahvan tilauskannan ja käänneohjelman osana jo päätettyjen kustannusten alentumisen johdosta yhtiö on kuitenkin katsonut perustelluksi laatia tilinpäätöksen jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastaja on antanut 7.4.2022 päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilintarkastuskertomus sisältää lisätiedon Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä olennaisesta epävarmuudesta seuraavasti:

Epävarmuudet riittävän pitkäaikaisen rahoituksen varmistamisesta, komponenttipulan jatkumisesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan sekä käänneohjelman onnistuneesta toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. Käsityksemme mukaan edellä mainitut tapahtumat ja olosuhteet osoittavat sellaista olennaista epävarmuutta, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä Enedo Oyj:n ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.

