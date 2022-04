RGP Investissements annonce l’entrée en vigueur du changement de l'objectif de placement de la Catégorie RGP secteurs mondiaux, du Fonds RGP secteurs mondiaux, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Croissance et du Portefeuille GreenWise Équilibré

English French

QUÉBEC, 08 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (« RGP Investissements ») est heureuse d’annoncer aujourd'hui l’entrée en vigueur en date de ce jour du changement d'objectif de placement de la Catégorie RGP secteurs mondiaux, du Fonds RGP secteurs mondiaux, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Croissance et du Portefeuille GreenWise Équilibré (les « Fonds visés ») annoncé précédemment le 14 janvier 2022, lequel changement a été approuvé par les porteurs de titres des Fonds visés lors d’une assemblée extraordinaire des porteurs de titres tenue le 23 mars 2022 sous forme virtuelle, tel que décrit plus en détail ci-dessous.



Changement d'objectif de placement



Le changement d'objectif de placement de la Catégorie RGP secteurs mondiaux et du Fonds RGP secteurs mondiaux est entrée en vigueur en date de ce jour, afin de permettre à chacun de ces fonds de déployer sa stratégie de placement sans être tenu d'investir la majorité de ses actifs dans des fonds négociés en bourse. Ce changement est décrit plus en détail ci-dessous :

Nom du fonds Objectif de placement antérieur Nouvel objectif de placement Catégorie RGP secteurs mondiaux Le Fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme en investissant surtout dans des actions mondiales par l’intermédiaire de fonds négociés en bourse de différents secteurs. Le Fonds investira uniquement dans un FNB qui propose des parts indicielles. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. L'objectif de ce Fonds est de procurer une croissance à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, soit directement, soit en investissant dans des titres de fonds négociés en bourse ou d’OPC. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. Fonds RGP secteurs mondiaux Le Fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme en investissant surtout dans des actions mondiales par l’intermédiaire de fonds négociés en bourse de différents secteurs. Le Fonds investira uniquement dans un FNB qui propose des parts indicielles. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. L'objectif de ce Fonds est de procurer une croissance à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, soit directement, soit en investissant dans des titres de fonds négociés en bourse ou d’OPC. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Le changement d'objectif de placement du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Croissance et du Portefeuille GreenWise Équilibré est entrée en vigueur en date de ce jour, afin de permettre à chacun de ces fonds de déployer sa stratégie de placement sans être tenu d'investir principalement ses actifs dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse. Ce changement est décrit plus en détail ci-dessous :

Nom du fonds Objectif de placement antérieur Nouvel objectif de placement Portefeuille GreenWise Conservateur L’objectif de placement du Fonds consiste à produire une combinaison de revenu et d’une certaine plus-value du capital à long terme, en ayant recours à une approche d’investissement responsable. Le Fonds détient principalement des fonds négociés en bourse ou d’autres OPC sous-jacents afin de s’exposer à des titres de participation et des titres de revenus fixes, canadiens ou étrangers. Le Fonds peut également détenir des titres directement. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoqués à cette fin. L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenu et d’une certaine appréciation du capital à long terme en ayant recours à une approche d’investissement responsable. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens ou étrangers, soit directement, soit en investissant dans des titres de fonds négociés en bourse ou d’OPC. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. Portefeuille GreenWise Croissance L’objectif de placement du Fonds consiste à produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en ayant recours à une approche d’investissement responsable. Le Fonds détient principalement des fonds négociés en bourse ou d’autres OPC sous-jacents afin de s’exposer à des titres de participation et des titres de revenus fixes, canadiens ou étrangers. Le Fonds peut également détenir des titres directement. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. L’objectif de placement du Fonds est de produire une appréciation du capital à long terme et un certain revenu de placement en ayant recours à une approche d’investissement responsable. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens ou étrangers, soit directement, soit en investissant dans titres de fonds négociés en bourse ou d’OPC. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. Portefeuille GreenWise Équilibré L’objectif de placement du Fonds consiste à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en ayant recours à une approche d’investissement responsable. Le Fonds détient principalement des fonds négociés en bourse ou d’autres OPC sous-jacents afin de s’exposer à des titres de participation et des titres de revenus fixes, canadiens ou étrangers. Le Fonds peut également détenir des titres directement. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenu et une appréciation du capital à long terme en ayant recours à une approche d’investissement responsable. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens ou étrangers, soit directement, soit en investissant dans des titres de fonds négociés en bourse ou d’OPC. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Des renseignements supplémentaires concernant le changement d'objectif de placement des Fonds visés sont fournis dans la modification no. 1 datée du 24 janvier 2022 apportée au prospectus simplifié daté du 15 avril 2021, la modification no. 2 datée du 24 janvier 2022 apportée à la notice annuelle datée du 15 avril 2021, modifiée par la modification no. 1 datée du 9 juillet 2021 et les aperçus des Fonds visés datés du 24 janvier 2022. Des exemplaires sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de RGP Investissements

RGP Investissements agit à titre de gestionnaire du Fonds RGP secteurs mondiaux, de la Catégorie RGP secteurs mondiaux, Portefeuille Sectorwise Conservateur, Portefeuille Sectorwise Équilibré, Portefeuille Sectorwise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance et du Portefeuille RGP Revenu Fixe d’Impact (les « Fonds RGP Investissements »). En tant que gestionnaire, RGP Investissements assure ou prend des dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et fournit, ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de portefeuille aux Fonds d'investissement RGP. Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Des informations supplémentaires sur les Fonds RGP Investissements sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

Pour plus d'informations :

Simon Destrempes

Directeur général et chef de la conformité

info@rgpinv.com

Sans frais : 855 370-1077