HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2022 KLO 8:30

Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé palaa tehtäväänsä 19.4.2022

Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtaja Charles Héaulmé palaa tehtäväänsä 19.4.2022. Yhtiö tiedotti 21.12.2021, että hänellä oli todettu syöpä ja että hän jäi siksi sairauslomalle.

Toimitusjohtajan väliaikaisena sijaisena toiminut Thomas Geust palaa talousjohtajan tehtäväänsä 18.4.2022. Samalla väliaikaisena operatiivisena johtajana toiminut Eric Le Lay palaa tehtäväänsä Fiber and Foodservice Europe-Asia-Oceanian johtajana.

Alkaen 19.4.2022, konsernin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

Charles Héaulmé: Toimitusjohtaja

Thomas Geust: Talousjohtaja

Marco Hilty: Johtaja, Flexible Packaging

Eric Le Lay: Johtaja, Fiber and Foodservice Europe-Asia-Oceania

Ann O'Hara: Johtaja, North America

Thomasine Kamerling: Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja

Marina Madanat: Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys

Sami Pauni: Hallinto- ja lakiasiainjohtaja

Ingolf Thom: Henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja

Antti Valtokari: Johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus*

*Fredrik Davidsson on nimitetty digitalisaatiosta ja prosessitehokkuudesta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.5.2022 alkaen.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä





