MARE NOSTRUM

In mare fundis Aquas mécène d’Horizon 9,

1er festival pour l’emploi et les compétences

Grenoble, le 11 avril 2022 – 8h. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, soutient, au travers de son fonds de dotation In mare fundis Aquas , le 1er festival pour l’emploi et les compétences, Horizon 9, qui se tiendra les 13, 14 et 15 avril 2022 au Stade des Alpes à Grenoble.

Fidèle à sa vocation de devenir un vecteur d’initiatives pour l’emploi et vers l’emploi, le fonds de dotation du groupe Mare Nostrum s’est naturellement associé à la réussite de ce festival unique qui vise notamment à améliorer l’employabilité, l’insertion professionnelle, mais également sécuriser des parcours de vie et favoriser l’égalité des chances.

Dans un marché de l’emploi qui fait face à un déficit de compétences, le FC Grenoble Rugby a décidé de créer Horizon 9, sa propre tribune pour l’emploi et les compétences en réunissant sur un même lieu toute la richesse du territoire : les besoins et les ressources. Ce festival inédit permet ainsi aux professionnels, aux partenaires publics et privés ainsi qu’aux particuliers candidats de différents horizons (des collégiens jusqu’aux retraités actifs en passant par les publics éloignés du monde du travail et autres chercheurs d’emplois) d’échanger sur leurs besoins respectifs en matière de ressources humaines dans un cadre innovant et convivial (Afterworks, conférences animées, bars à jobs, tables rondes, speed meetings, RDV dédicaces de personnalités locales du monde du sport ou du spectacle, stand de réalité virtuelle,…) Plus de 150 partenaires publics et privés seront présents à cet évènement où plus de 10 000 offres d’emploi seront proposées (CDI, CDD, intérim, stages, alternances, formations).

Horizon 9 s’inscrit parfaitement dans la mission du fonds In mare fundis Aquas puisqu’il a notamment pour objectifs de mutualiser les ressources présentes sur le territoire, de rassembler autour de problématiques communes afin de trouver des solutions collectives et envisager un marché du travail plus adapté à notre temps tout en anticipant le futur.

En soutenant Horizon 9, Mare Nostrum réaffirme sa volonté d’œuvrer, au travers de son fonds de dotation In mare fundis Aquas, en faveur de l’intégration professionnelle et l’employabilité, en aidant à recréer du lien autour d’un thème qui nous concerne Tous.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu et sur Horizon 9

Prochain RDV :

28 avril 2022 : Résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires 1er trimestre 2022

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 390 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

