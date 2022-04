Rush Factory Oyj liiketoimintakatsaus 1.1-31.3.2022

Yhtiötiedote

Rush Factoryn lipunmyynti ensimmäisen kvartaalin aikana oli 1,607 miljoonaa euroa (2021: 0,538 miljoonaa euroa). Raportointikaudella järjestettiin kaksi tapahtumaa Ranskassa Marseillessa ja Pariisissa. Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto joka koostuu Marseillesta ja Pariisista oli 0,355 miljoonaa euroa. Markkinoiden välillä on vielä runsaasti eroja Britannian ollessa viime vuoden tapaan edellä muita markkinoita.







Toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

“Tammikuun lipunmyynti sujui odotusten mukaisesti onnistuneesti. Pandemialla on vielä vaikutusta myyntiin, mutta tammikuun hintaporraskampanja oli kuitenkin aiempien vuosien kokoluokassa. Myymme kaikki liput Color Obstacle Rush -konseptin tapahtumiin ennakkoon, hintaporraskampanjoiden avulla. Mikä aiemmin asiakas ostaa lipun, sitä edullisemmin sen saa hankittua. Syksyllä seuraavan vuoden tapahtumien myynti käynnistyy ns. Swagbag-kampanjalla jossa lipun hinta ei nouse, mutta asiakkaat saavat ilmaisen tavarapaketin kaupan päälle kun ostavat lipun ennen kampanjan päättymistä. Tammikuussa järjestetään perinteisesti kauden ensimmäinen hinnannousun aiheuttava hintaporraskampanja. Tammikuun kampanja on myös tyypillisesti vuoden suurin. Tänä vuonna Belgian ja Ruotsin tapahtumat eivät vielä olleet markkinoinnin analyysin mukaan valmiita tammikuussa kampanjalle joten niiden osalta vuoden ensimmäistä hintaporrasta siirrettiin helmikuulle. Mikäli myös tämä helmikuun 10. päivänä järjestetty kampanja lasketaan mukaan, vuoden ensimmäisen hintaporraskampanjan myynti oli kokonaisuudessaan 0,941 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoteen on luonnollisesti merkittävästi, mutta viime vuonna myynti päästin kunnolla aloittamaan vasta keväällä. Vuoden 2020 tammikuun hintaporraskampanja toimii viime vuotta parempana verrokkina. 2020 lipunmyynti oli 1,173 miljoonaa euroa. Tähän suhteutettuna tämän vuoden kampanjaa voi pitää näissä olosuhteissa hyvinkin onnistuneena.

Helmikuun alku jatkoi myynnillisesti hyvällä tasolla tammikuun hintaporraskampanjan jälkeen. Suurten markkinointikampanjoiden jälkeen tarvitaan aina hetki rauhoittumisaikaa mainonnan osalta ennen kuin seuraavaa kampanjaa samalla markkinalla aloitetaan. Ruotsin ja Belgian osalta vuoden ensimmäinen markkinointikampanja pidettiin helmikuun aikana ja myynti on samalla tasolla muiden maiden tammikuun tuloksiin verrattuna. Vuonna 2020 Belgia oli yhdellä tapahtumallaan loistavassa vedossa, mutta tänä vuonna myynti on tasaisempaa kautta linjan. Britannia on viime vuoden kevään tapaan ollut edellä muita maitamme rajoitusten poistamisessa ja tämä näkyy myös sen markkinan myynnissä.

Maaliskuun 3. päivänä päättyi vuoden toinen hintaporraskampanja. Tämä sujui myös odotusten mukaisesti ja maaliskuun kolmena ensimmäisenä päivänä myynti oli yhteensä 0,174 miljoonaa euroa. Näin kumulatiivinen myynti oli vuoden toisen hintaporraskampanjan jälkeen 2,074 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna ero on luonnollisesti merkittävä ja odotamme lipunmyynnin jatkuvan viime vuoden tapaan aktiivisena läpi tapahtumakauden.

Digitaalisen markkinoinnin kustannukset ovat nousseet viimeisen vuoden aikana erityisesti Applen yksityisyydensuojapäivityksen myötä. Markkinointitiimimme onkin tehnyt paljon töitä löytääkseen kustannustehokkaat tavat tavoittaa asiakkaat muutosten jälkeisessä ympäristössä. Teemme viikoittain tiivistä yhteistyötä Facebookin omien asiantuntijoiden kanssa löytääksemme uusia keinoja ihmisten tavoittamiseksi.

Kausi 2022 alkoi aiemmin kuin koskaan aiemmin ensimmäisen tapahtuman ollessa jo 5. maaliskuuta Marseillesissa Ranskassa. Marseille oli uutena kaupunkina onnistunut joten jatkossakin voimme aloittaa Color Obstacle Rush -kauden hyvillä mielin näinkin aikaisin. Marseillesin lisäksi ensimmäisella kvartaalilla järjestettiin Pariisin tapahtuma, joka oli odotetusti kevään suurin tapahtuma. Pariisissa oli yhden päivän tapahtumassa tänä vuonna noin 8000 osallistujaa.

Huhtikuussa edessä on vielä kauan odotettu uuden tapahtumakonseptin julkaisu. Tätä on odotettu niin tällä kuin toisellakin puolella pöytää ja on mahtavaa vihdoin saada konsepti ulos!”





