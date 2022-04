Information om indikative priser (indre værdier) under suspensionen af Investeringsforeningen Danske Invest Select

Nasdaq Copenhagen

Investeringsforeningen Danske Invest Select er lukket for handel i forbindelse med skift af depositar fra Danske Bank til J.P. Morgan fra den 8. april kl. 17.00 til den 20. april kl. 06.00. I perioden vil der dagligt blive beregnet indikative priser i Investeringsforeningen Danske Invest Select af hensyn til investeringsløsninger, som investerer i den nævnte investeringsforening. Da det ikke er muligt at handle i investeringsforeningen, er priserne udelukkende til information. Der oplyses hermed de indikative priser for afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Danske Invest Select pr. 11. april 2022:

Afdelinger/andelsklasser ISIN OMX ID Indikative priser i DKK pr. andel Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d DK0016303936 DKIENEICBR 7.198,29 Global Sustainable Future 3, klasse DKK d DK0060244408 DKIGSFUT3 190,94 Kommuner 4 KL DK0016205685 DKIENGK4 91,87

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products