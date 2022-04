VAPORESSO donne le coup d’envoi au changement d’image de marque au VAPEXPO avec le Dévoilement d’un Nouveau Logo

English French

SHENZHEN, China, 11 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le VAPEXPO est en cours à Lille, en France. VAPORESSO, la marque de vapotage de renommée mondiale, a lancé sa campagne de refonte avec la révélation d’un nouveau logo. Présentant également les kits iTank, GTi Coil et les nouveaux kits Gen 200, 80S et FIT, la marque était heureuse de partager de nouvelles formes esthétiques, une vision et des produits avec des partenaires locaux, des fournisseurs et des clients.

Nouveau logo, nouvelle image, conçu pour les vapoteurs

Le nouveau logo de VAPORESSO présente la lettre « V » au premier plan, encerclée par la lettre « O ».

Le « O » symbolise un anneau de vapeur qui s’ouvre. Au-delà du visuel, le « O » représente également la joie, l’amour et l’espoir que la marque apporte. Le « V » symbolise la passion qui caractérise la communauté du vapotage, une ode aux vapoteurs que VAPORESSO a construits et côtoyés.

« V » et « O » sont les symboles qui définissent VAPORESSO. Dans notre voyage pour repousser les limites, nous nous accrochons au cœur et à l’ambition d’un artisan. Grâce à notre technologie et à notre expertise internes, nous nous développerons avec nos utilisateurs et dépasserons les attentes et les limites. »

Le dévoilement du nouveau logo de VAPORESSO s’inscrit dans un changement d’identité de la marque, qui sera dévoilé dans le mois à venir.

Nouveaux produits, innovation inégalée

Lors du lancement, VAPORESSO a également présenté ses dernières technologies et produits aux vapoteurs et aux distributeurs. Parmi les produits, mentionnons le iTank lancé en 2021 avec son système breveté Turbo Airflow, la plate-forme d’antenne GTi et les GEN 200, 80S et FIT.

Les GEN 200 et 80S compactes et portables sont les kits de double batterie les plus légers sur le marché, et le GEN FIT offre aux débutants une transition en douceur vers le vapotage avec son système d’activation par tirage et par bouton et la plate-forme MTX à noyau atomisant avec mode Pulse.

Soins accrus aux vapoteurs, et plus à venir

Afin d’accroître le soutien et les soins des vapoteurs, VAPORESSO a récemment lancé le premier magasin phare à Marseille, en France, en Décembre 2021. Le magasin phare, positionné comme une expérience de marque complète offre aux utilisateurs des services 4S (ventes, pièces de rechange, services et enquêtes). À l’avenir, VAPORESSO prévoit de poursuivre l’expansion de ses magasins 4S à Paris et dans d’autres grandes villes françaises.

Au cours du lancement de l’événement, VAPORESSO a également présenté le nouveau système d’après-ventes pour assurer une réponse rapide de 48 heures aux partenaires et aux clients.

VAPEXPO est l’une des expositions e-cig les plus influentes dans le monde. L’exposition, qui se déroule du 9 au 11 Avril, est l’occasion pour les fournisseurs de cigarettes électroniques, les leaders d’opinion et d’autres professionnels de présenter leurs marques à la presse et d’interagir avec le public.



Depuis sa création en 2015, VAPORESSO s’est imposé comme une marque pionnière dans l’industrie du vapotage avec une empreinte mondiale. La société possède plus de 1000 brevets et est en croissance et elle est connue pour ses produits ENDS innovants, fiables et élégants. La société mère de VAPORESSO, SMOORE International, est le premier fabricant de produits de vapotage au monde et a été la première à être cotée en bourse dans l’industrie du vapotage en 2020.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4365342-ecfd-4609-8c6e-d5b14b815f0f