SATOlle 92 uutta vuokra-asuntoa Tuusulan Rykmentinpuistoon

Lehdistötiedote 11.4.2022









Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Tuusulan Rykmentinpuistoon Hyrylän keskustaan uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Rakentaminen alkaa touko-kesäkuussa 2022 ja asunnot ovat muuttovalmiita maaliskuussa 2024.



SATO on allekirjoittanut 8.4.2022 urakkasopimuksen Jatke Uusimaa Oy:n kanssa uuden kerrostalokohteen rakentamisesta Tuusulan Rykmentinpuistoon, osoitteeseen Pataljoonantie 3−5. Kohteeseen rakennetaan kaksi viisikerroksista kerrostaloa, joissa on yhteensä 92 uutta vuokra-asuntoa.



Rakennusten julkisivu on vaaleaa tiililaattaa. Kerrostalojen kaikissa asunnoissa on parvekkeet, kadunpuolella alimpien kerrosten asunnoissa on ranskalainen parveke.



”Olemme mukana kuntien ja kaupunkien kanssa kehittämässä asuinalueita. Tuusulan Rykmentinpuisto toteutetaan monen eri toimijan yhteistyönä ja alueelle tulee erilaisia asumismuotoja. SATO rakennuttaa alueelle vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Kohteeseen tulee erikokoisia asuntoja tehokkaista yksiöistä isompiin perheasuntoihin”, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto kertoo.



”Pataljoonantien hanke on SATOn ensimmäinen uusi asuntoinvestointi Tuusulaan yli 15 vuoteen”, Aalto jatkaa.



Kestävät valinnat ohjaavat vuokra-asuntojen suunnittelua



Asuinrakennusten suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Kohde on A-energialuokkaa. Rakennusten lämmönlähteeksi tulee kaukolämpö, sillä pohjavesialueelle ei voida toteuttaa maalämpöä. Rakennuksissa on myös aurinkopaneelit sekä tuloilman viilennys.



Kiinteistön omalla pihalla on 61 katettua autopaikkaa ja kymmenen autotallia. Kaikilla autopaikoilla on sähköauton latausmahdollisuus. Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu myös mahdollisuus yhteiskäyttöautoon talon asukkaille.



Asuinrakennuksessa on kaikille asukkaille yhteiset sauna-, kerho-, pesula- ja kuivaushuonetilat ja ulkovälinevarasto sekä irtaimistovarastot jokaiselle huoneistolle.



Kerrostalojen yksiöiden suunnittelussa on huomioitu muuntojoustavuus. Osa yksiöiden kantavista betoniseinistä on korvattu asuntojen välisillä kevyillä seinillä tai kantavissa betoniseinissä on aukkovaraus. Näin ne ovat tulevaisuudessa tarvittaessa yhdistettävissä naapuriasuntoihin, mikäli nykyistä suuremmille asunnoille on kysyntää.





Tuusulan Rykmentinpuisto



Tuusulan Rykmentinpuistoon rakentuva uusi asuinalue sijaitsee Hyrylän vanhalla kasarmialueella liikenteen pääväylien läheisyydessä. Rykmentinpuiston valmistuessa, alueella asuu yli 15 000 asukasta. Rykmentinpuistosta Helsinkiin on reilu puolen tunnin matka autolla ja Helsinki-Vantaan lentokentälle noin 15 minuutin matka. Tuusulan julkinen liikenne toimii HSL-alueella: bussilla pääsee kolmen kilometrin päässä sijaitsevalle Keravan rautatieasemalle, kehäradalle Leinelään ja myös suoraan Helsinkiin. Ruokakaupat, terveyskeskus, uimahalli, urheilukeskus ja kirjasto ovat kävelymatkan päässä. Alueelle on tulossa uusia päiväkoteja, peruskoulu sekä Lukiokampus Monio, jonka rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Lähistöllä oleva Tuusulanjärvi pyöräilyreitteineen ja kulttuurikohteineen tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen vapaa-ajanviettoon.

Tuusulan Hyrylän alue on yksi Helsingin seudun merkittävistä ja kehittyvistä aluekeskuksista, jossa hyvät palvelut, viihtyisä asuminen ja pikkukaupunkimainen ympäristö yhdistyy erinomaisten liikenneyhteyksien kautta koko laajaan pääkaupunkiseudun alueeseen.



