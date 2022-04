English Danish

Dato 11.04.2022

Aktietilbagekøbsprogram - uge 14

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 3. februar 2022 til og med den 28. juli 2022 under forudsætning af den kommende generalforsamlings (til afholdelse den 2. marts 2022) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier, hvorved aktietilbagekøbsprogrammet kan fortsætte. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 369 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 2. februar 2022.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig

købspris (kroner) Tilbagekøbt i alt

under programmet (kroner) I alt i henhold til seneste meddelelse 206.177 822,47 169.573.763 04. april 2022 2.300 864,23 1.987.729 05. april 2022 2.400 864,11 2.073.864 06. april 2022 3.000 852,46 2.557.380 07. april 2022 2.800 850,32 2.380.896 08. april 2022 2.600 864,74 2.248.324 I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 219.277 824,63 180.821.956

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

907.332 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 3,1 % af selskabets aktiekapital.







I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør



Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

