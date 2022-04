Finnish English

Muutoksia Taalerin johtoryhmässä





Taaleri on tänään nimittänyt konsernin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Mikko Ervastin. Hän aloittaa tehtävässään 2.5.2022. Ervasti on työskennellyt myynnin ja sijoitustutkimuksen tehtävissä useiden eri liikepankkien palveluksessa sekä Helsingissä että Lontoossa. Hänen aiempia työnantajiaan ovat olleet mm. SEB, Nordea, DNB, Evli, Morgan Stanley ja Goldman Sachs. Ervastilla on rahoituksen tutkinto Manchesterin yliopistosta.

”Pääomarahastojemme myynnin ja jakelun laajentaminen on yksi strategisista painopisteistämme. Haluamme vahvistaa omaa myyntiämme suurimmille institutionaalisille asiakkaille sekä kansainvälisille sijoittajille. Lisäksi tavoittelemme uusia, kansainvälisiä jakelukanavia”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Peter Ramsay. ”Mikolla on 15 vuoden kokemus pääomamarkkinoista, ja uskon, että hän oikea henkilö viemään meitä kohti tavoitteitamme.”

Taalerin lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen on irtisanoutunut tehtävästään. Hän on työskennellyt Taalerilla vuodesta 2007 lähtien. Koikkalainen jatkaa Taalerin lakiasiainjohtajana toistaiseksi ja on tarvittaessa Taalerin käytettävissä 15.12.2022 asti. Yhtiö aloittaa uuden lakiasiainjohtajan rekrytointiprosessin välittömästi.

”Haluan kiittää Jannea jo tässä vaiheessa erittäin lämpimästi hänen erinomaisesta työstään. Janne on ollut merkittävässä roolissa, kun Taaleri on kehittynyt 15 vuoden aikana yhtiön alkumetreiltä vakiintuneeksi pörssiyhtiöksi. Olemme erittäin iloisia siitä, että Janne jatkaa vielä tehtävässään, jotta voimme varmistaa tehtävien hallitun siirron hänen seuraajalleen”, sanoo Peter Ramsay.



Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

