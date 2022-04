STEYR si aggiudica il Red Dot Design Award per il trattore Terrus CVT

English Italian

Il Red Dot Design Award, uno dei più importanti concorsi di design al mondo, ha premiato il trattore STEYR Terrus CVT come vincitore nella categoria Product Design. La Red Dot Label si è affermata a livello internazionale come uno dei riconoscimenti più ricercati per quanto riguarda la qualità del design.



Londra, 11 Aprile, 2022

STEYR, il brand agricolo di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha visto il suo trattore Terrus CVT aggiudicarsi il prestigioso Red Dot Design Award 2022, ultimo di una serie di riconoscimenti ottenuti per questo prodotto. Il premio viene assegnato da una giuria internazionale di esperti di design che quest’anno ha preso in esame un numero record di prodotti presentati da aziende e studi di design. Come vincitore nella categoria Product Design, il trattore Terrus CVT verrà incluso nella prossima edizione del Red Dot Design Yearbook e comparirà nella sezione dei vincitori su www.red-dot.org.

Il nuovo Terrus CVT combina stile e funzionalità, abbinando a un design esterno grintoso e robusto interni di qualità incentrati sull’ergonomia e sul comfort dell'operatore. Nella cabina il sedile del passeggero può diventare un tavolino da ufficio, mentre il nuovissimo bracciolo Multicontroller III è personalizzabile in base alle preferenze dell'operatore o ai requisiti dell'applicazione, rendendo l’utilizzo più intuitivo, piacevole e, in definitiva, più produttivo.

Il Red Dot Design Award premia l'eccezionale lavoro di progettazione svolto dal team di CNH Industrial Design ed è solo l'ultimo riconoscimento dell’eccellenza progettistica dell'Azienda leader in stile e qualità.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

