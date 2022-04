Anúncio de lançamento do Green Horizons, um Cultivo de Cannabis Pioneiro e o Campus da Marca CPG

Chinese (Simplified) French German Korean Portuguese Spanish

COACHELLA VALLEY, Calif., April 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Green Horizons divulgou hoje seus planos para o enorme e pioneiro Canna-Campus no Vale de Coachella, cuja construção teve início no final do ano passado. A primeira instalação deste tipo contará com cultivo de cannabis em escala, juntamente com o desenvolvimento da marca CPG, posicionando a Empresa para se tornar uma das maiores plataformas de marca verticalmente integradas do mundo. A Green Horizons também oferecerá tours pelo campus, educação e workshops para visitantes.



A Green Horizons está inaugurando os primeiros 226.787 pés quadrados do seu campus de última geração com opções para alcançar até 1.000.000 pés quadrados conforme as condições de mercado exigirem. A Fase I do campus Green Horizons consistirá em uma estufa automatizada de 101.787 pés quadrados de privação de luz de última geração, selada, Classe "A". A Fase II adiciona 125.000 pés quadrados que servirão como sede corporativa da Empresa, bem como a incubadora da marca, juntamente com espaço de cultivo de estufa de privação de luz adicional.

A missão da Green Horizons é alimentar um portfólio de marcas internas com fornecimento interno para garantir consistência e uniformidade. Combinando o histórico de excelência de cultivo da equipe de gerenciamento com as instalações de cultivo de alta tecnologia da empresa, a Green Horizons visa redefinir a paisagem de cultivo para criar um oceano azul de flores de prateleira superior em COGS de estufa. Ao alavancar sua base de baixo custo, a Green Horizons poderá continuar a escalar à medida que a mercantilização exercer pressão sobre os produtores de custo mais alto.

A empresa anunciará formalmente sua tão esperada marca de estreia, um crossover do mundo da moda, que será lançado no terceiro trimestre de 2022, a ser seguido por uma marca de valor que homenageia o Vale de Coachella, previsto para o verão de 2023. Após a finalização da construção da instalação, as marcas serão alimentadas exclusivamente pela genética proprietária criada internamente pela Empresa, um diferenciador fundamental para todas as marcas do portfólio da Green Horizons.

“O Vale de Coachella é o lugar perfeito para a criação de um cultivo internacional e um campus da marca CPG nesta escala”, disse Carlos “Los” Arias, Diretor Executivo da Green Horizons. “Coachella tem sido uma comunidade agrícola forte há muitos anos, e tenho a honra de agora ajudar a tornar o Coachella um destino global de cannabis. A longevidade é mais importante do que o pioneirismo, e estamos somente no começo.”

A Green Horizons foi cofundada por Arias e Michael C. Meade. Arias lidera a visão da Empresa de criar marcas culturalmente relevantes que unam as pessoas. Conhecido por ser uma pessoa vibrante, Arias é um exemplo de colaboração com a comunidade que serve como a base cultural da Empresa. Meade atua como Presidente e maior investidor da Green Horizons. Por meio de uma entidade não relacionada, a Meade está desenvolvendo o Coachella Cann Park, que está sendo arrendado para a Green Horizons. A empresa de desenvolvimento de Meade conseguiu um empréstimo de US $ 18,5 milhões da Innovative Industrial Properties para financiamento da construção da propriedade.

Arias e Meade se juntam ao grupo investidor fundador Star Branding Investment Group, LLC, que traz sua força empreendedora global para a Green Horizons, aproveitando seu sucesso na construção de marcas globais e experiência em uma ampla gama de questões operacionais. Juntos, a Green Horizons e seus principais têm os recursos necessários internos para escalar um cultivo lucrativo e uma empresa de CPG, sincronizando a experiência em operações de instalações e as forças globais da marca.

JUSTIÇA SOCIAL

A Green Horizons reconhece o privilégio de trabalhar dentro do espaço legal da cannabis e está concentrada nas mudanças sociais positivas a nível local.

A educação é um pilar para a Empresa. Com a missão de destigmatizar a cannabis através da educação e transparência, a Green Horizons abrirá suas portas para oferecer tours pelo campus para visitantes, juntamente com workshops e programas educacionais para a comunidade e aqueles interessados em aprender mais sobre a planta e a indústria de cannabis.

A Empresa fez parceria com a Cidade de Coachella no lançamento da Iniciativa Construa o Vale, que consistirá em duas etapas: primeiro, a construção de infraestrutura para a comunidade; e segundo, a defesa da expurgação e criação de empregos para os quais a Green Horizons criará um programa dedicado ao Vale de Coachella. Além do seu ativismo comunitário local, a Green Horizons também investe no futuro sustentável da indústria de cannabis e é membro de uma força-tarefa da indústria, composta por operadores, financiadores e advogados de alto nível, cujo objetivo é erradicar o uso de plásticos na cadeia de fornecimento de cannabis.

SOBRE A GREEN HORIZONS

A Green Horizons é uma empresa de cannabis de próxima geração, verticalmente integrada, que constrói marcas de CPG. Com instalações de categoria internacional para alimentar marcas globalmente relevantes, a Empresa tem o objetivo de cruzar e criar marcas significativas que unam as pessoas. www.greenhorizons.io

SOBRE CARLOS “LOS” ARIAS, J.D.

COFUNDADOR, DIRETOR EXECUTIVO DA GREEN HORIZONTS

Arias é considerado em toda a indústria como um especialista em medicina vegetal, aperfeiçoado a partir da sua linhagem cubana/brasileira e anos de dedicação ao estudo e trabalho com plantas medicinais em todo o mundo. Com formação em advocacia, Arias é responsável pelas principais parcerias estratégicas da Empresa.

SOBRE MICHAEL C. MEADE

DIRETOR EXECUTIVO DA COACHELLA CANN PARK, COFUNDADOR E PRESIDENTE DA GREEN HORIZONS

Além de garantir as primeiras licenças de cannabis emitidas no condado de Riverside há 15 anos para cultivo e varejo, Meade passou a construir um império imobiliário de cannabis no vale do deserto, alimentado pela corretagem comercial Wilson Meade e Desert Rock Development.

SOBRE O STAR BRANDING INVESTMENT GROUP

O Star Branding Investment Group, LLC é um veículo de investimento privado fundado pelo Sr. Tommy Hilfiger e pelo Sr. Joe Lamastra, através do qual ele e suas subsidiárias buscam investimentos em negócios em uma ampla gama de indústrias.

