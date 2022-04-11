Green Horizons宣布开创大麻种植和CPG品牌园区

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加州科切拉峡谷, April 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，Green Horizons宣布了其位于科切拉峡谷（Coachella Valley）的大规模开创性大麻种植园计划，该园区于去年末动工，目前正在建设中。这一同类首创的设施将大规模进行大麻种植，同时开发CPG品牌，将公司打造成为全球最大的垂直整合品牌平台之一。Green Horizons还将为外部游客提供园区参观、教育和研讨会服务。



Green Horizons将推出首个技术最先进的园区，该园区占地22.6787万平方英尺，未来可根据市场情况扩展至100万平方英尺。Green Horizons的一期园区包含占地10.1787万平方英尺、最先进的密封式“A”类自动化无光温室。二期园区将增加12.5万平方英尺，作为公司的总部及其品牌孵化器，同时提供更多的无光温室种植空间。

Green Horizons的使命是通过内部供应推动一系列内部品牌，以确保连贯性和统一性。Green Horizons将管理团队的卓越种植记录与公司高科技光能设施相结合，旨在重新定义大麻种植格局，在温室COGS上创造一个顶架花卉组成的蓝色海洋。尽管商业化给成本较高的生产商带来下行压力，Green Horizons利用其低成本基础将能够继续扩展规模。

公司将正式推出其备受期待的首个品牌，该品牌综合时尚界元素，将于2022年第三季度推出。随后还将于2023年夏季推出一个价值品牌，借此向科切拉峡谷致敬。该设施完成后，品牌将完全由公司内部培育的专有遗传学技术提供支持，这是所有Green Horizons投资组合品牌实现差异化的基石。

Green Horizons首席执行官Carlos “Los” Arias表示：“科切拉峡谷是建造这种规模的世界级种植和CPG品牌园区的理想地点。科切拉峡谷长期以来都是坚定的农业社区，我很荣幸现在能够帮助将科切拉峡谷打造成一个全球大麻目生产的地。坚持完成比抢先开始更加重要，我们现在才刚刚开始。”

Green Horizons由Arias和Michael C. Meade联合创立。Arias领导制定公司的愿景，即打造具有文化相关性的品牌，将人们聚集在一起。Arias因为高频露面而为人熟知，他是社区思维合作的典范，也是公司文化的基石。Meade担任Green Horizons总裁兼最大投资者。通过一个与该公司无关联的实体，Meade正在开发Coachella Cann Park公园，该公园将被出租给Green Horizons。Meade的开发公司已从Innovative Industrial Properties获得1850万美元的建设贷款，用于该物业的建设。

Star Branding Investment Group, LLC是Arias和Meade的创始投资人，该公司利用其在建立全球品牌方面的成功实践和在广泛业务领域的经验，将其全球创业能力带到Green Horizons。Green Horizons及其负责人作为一个整体，具有内部所需的能力来扩大盈利性种植和 CPG企业，以及实现设施运营专业知识和全球品牌技能的协调同步。

社会正义

Green Horizons认为在合法领域内开展大麻业务是重中之重，并致力于在当地层面实现积极的社会变革。

教育是公司的支柱之一。Green Horizons的使命是通过教育和透明性消除大麻的负面形象，公司将敞开大门，为外部游客提供园区参观服务，并为社区和有意了解大麻植物及其行业的人们举办讲习班和教育项目。

公司正在与科切拉市合作启动峡谷建设计划，该计划将包括两项重要举措：第一，为社区建设基础设施；第二，推动消除大麻的负面形象和创造就业机会。Green Horizons将为这两项举措创建一个专门的“科切拉峡谷”计划。除了当地社区的积极参与外，Green Horizons还对大麻产业的可持续发展未来进行投资，是由顶级运营商、金融家和律师组成的行业工作队成员之一，其目标是消除大麻供应链中对塑料的使用。

关于GREEN HORIZONS

Green Horizons是一家下一代的垂直整合性大麻公司，致力于打造CPG品牌。公司通过世界级设施为全球相关品牌提供支持，目标是促进融合，并打造能够将人们聚集在一起的有意义的品牌。 www.greenhorizons.io

关于CARLOS “LOS” ARIAS，J.D.

GREEN HORIZONS联合创始人兼首席执行官

Arias多年来一直致力于研究药用植物并从事相关工作，在整个行业内都被誉为植物医学专家，其久经磨炼的技艺来自于古巴/巴西双重传承。 Arias是一名科班出身的律师，负责公司的关键战略合作伙伴关系。

关于MICHAEL C. MEADE

COACHELLA CANN PARK首席执行官、GREEN HORIZONS联合创始人兼总裁

Meade在15年前在美国加州河滨县获得首个种植和零售大麻的大麻业务许可，之后又在Wilson Meade商业经纪公司和Desert Rock Development公司的支持下，在沙漠谷（Desert Valley）建立了大麻不动产帝国。

关于STAR BRANDING INVESTMENT GROUP

Star Branding Investment Group, LLC是一家私人投资公司，由Tommy Hilfiger先生和Joe Lamastra先生创建。该公司及其子公司在众多行业的业务中寻求投资机会。

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