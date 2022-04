Le Collège CDI lance un programme de bourses d'études s’adressant à tous les réfugiés

English French

VANCOUVER, British Columbia, 11 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Collège CDI lançait récemment un programme de bourses d'études de 25 % sur les frais de scolarité dans le but d’aider les réfugiés à poursuivre leurs études, intégrer le marché du travail et devenir financièrement indépendants. Bien qu'il ait été initialement conçu pour venir en aide aux réfugiés afghans fuyant le régime taliban, le Collège CDI offre désormais ce programme de bourses d’études à tous les réfugiés, y compris ceux fuyant la guerre en Ukraine.



Le Collège CDI partage l'engagement du gouvernement canadien à éliminer les obstacles financiers auxquels sont confrontés les réfugiés au moyen de bourses d'études et d'autres initiatives. En partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le Collège CDI s’engage à soutenir les nouveaux arrivants qui souhaitent entreprendre une nouvelle vie au Canada.

« Aux Ukrainiens qui défendent les valeurs qui nous sont chères, nous sommes à vos côtés, non seulement en paroles, mais aussi par des actes concrets », a déclaré Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. « Le Canada offrira un lieu de refuge à vos familles pendant que vous vous battez sur les lignes de front pour défendre votre liberté au bénéfice du monde entier. »

« Lorsqu'ils arriveront sains et saufs au Canada, nous allons aider les Ukrainiens à trouver du travail et à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille », a déclaré Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap.

Le Collège CDI entend venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui cherchent à intégrer le marché du travail au Canada grâce à son éventail de programmes de formation spécialisés. Le programme de bourses d'études de 25 % sur les frais de scolarité est offert aux réfugiés qui s’inscrivent à n’importe lequel des programmes de formation offerts dans la vingtaine de campus que le Collège CDI compte au pays. Disponible pour tous les réfugiés à travers le Canada, le programme de bourses d’études de 25 % sur les frais de scolarité sera en vigueur jusqu'à la fin de 2022.

« La mission du Collège CDI consiste à changer des vies par l’éducation et nous sommes convaincus qu'en leur offrant un tel programme de bourses d'études, nous pouvons également changer la vie des réfugiés ukrainiens qui arrivent au Canada », a déclaré Andre Souza, directeur de l'exploitation au Collège CDI.

Les réfugiés qui s’inscrivent au programme de bourses d’études de 25 % profiteront en outre du service d’aide au placement du Collège CDI une fois leur diplôme obtenu. Le Collège CDI veillera également à ce que les réfugiés soient informés des nouveaux programmes fédéraux de résidence temporaire et permanente pour les Ukrainiens et des permis de travail aux visiteurs, travailleurs et étudiants ukrainiens qui sont présentement au Canada et qui ne peuvent pas retourner dans leur pays en toute sécurité.

Le Collège CDI s’illustre depuis 50 ans parmi les meilleurs établissements de formation professionnelle au Canada. Avec ses 23 campus répartis à travers le pays, le Collège CDI offre une multitude de programmes dans les secteurs de l’administration, de la technologie, des soins de santé, de l’éducation à l’enfance, des études juridiques et de l’art et du design. La formation proposée par le Collège CDI est axée sur la pratique et permet aux étudiants de développer les compétences les plus recherchées par les employeurs.

