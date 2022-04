La SRC annonce les premiers lauréats du prix Rosalie-Silberman-Abella

English French

OTTAWA, 11 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société royale du Canada (SRC) a décerné les premiers prix Rosalie-Silberman-Abella à 23 étudiants diplômés de Facultés de Droit au Canada.



« Nous sommes très fiers des premiers lauréats du prix Rosalie-Silberman-Abella, qui représentent les valeurs d'égalité et d'équité dont nous avons besoin dans notre pays pour aller de l'avant », a déclaré le président de la SRC, le Prof. Jeremy N. McNeil.

Pour en savoir plus sur les lauréats 2022, cliquez ici.

La SRC a créé ce prix en l'honneur de la juge Rosalie Silberman Abella, une initiatrice de changement reconnue pour ses contributions intellectuelles visionnaires et son engagement à promouvoir l'égalité et l'équité dans la société canadienne et au-delà.

Le prix, d'un montant de 1 000 $, est remis chaque année à un étudiant diplômé en droit de chacune des Facultés de Droit du Canada. La Ryerson University diplômera ses premiers étudiants en droit en 2023, date à laquelle le premier lauréat issu de la Ryerson University sera élu.

Le très honorable Joe Clark, Maureen McTeer et Shirley Greenberg ont pris l’initiative de créer ce prix, qui fut rendu possible grâce aux généreuses contributions de Mme Greenberg et de Nancy Ruth.

