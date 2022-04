French English

NFL BIOSCIENCES : Décision d’accord de délivrance de son brevet en Chine

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce avoir reçu l’accord de la Chinese National Intellectual Property Administration (CNIPA), pour la délivrance de son brevet (demande chinoise n°201780033409.5 ) portant sur NFL-101, candidat médicament botanique composé de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, dépourvu de nicotine, et prioritairement destiné au sevrage tabagique. Ce brevet protègera l’innovation sur laquelle repose NFL-101 jusqu’en 2036 en Chine.

NFL Biosciences a adopté une stratégie de gestion et de protection des connaissances qui l’a amenée à déposer deux familles de brevets lui conférant l’exclusivité de son candidat médicament NFL-101. Ce brevet de produit, initialement déposé et approuvé en France , porte sur un « extrait aqueux de feuille de tabac et son utilisation pour le traitement de la dépendance ». L’innovation sur laquelle repose NFL-101 est ainsi protégée jusqu’en 2036 en France, aux États-Unis et donc prochainement en Chine. Des demandes d’enregistrement nationales sont également en phase d’examen dans les régions et pays suivants : Japon, Canada, Corée du Sud, Australie, Brésil, Inde, Indonésie, Israël, Mexique, Philippines, Eurasie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Nigéria.

La Chine est le pays dans lequel on compte le plus grand nombre de fumeurs, avec plus de 300 millions, et où environ 50% de la population masculine est fumeuse. Si rien n’est fait, les décès dus aux cancers liés au tabagisme devraient y augmenter de 44 % chez les hommes entre 2020 et 2040 , ce qui représenterait une surmortalité de 8,6 millions de décès en 20 ans1. La réduction du tabagisme représente un enjeu national, elle est intégrée au cœur de l'initiative "Healthy China" qui vise à améliorer la santé de la population chinoise et qui a notamment pour objectif de réduire le taux de tabagisme global à 20 % d'ici 2030.

« Près d’une cigarette sur 3 fumées dans le monde est fumée en Chine. Disposer d’un brevet de produit nous confère une protection forte pour dérouler notre stratégie au cours des prochaines années. Ce brevet vient renforcer la protection de l’innovation sur laquelle repose notre candidat médicament NFL-101 en Chine, un pays faisant partie des marchés clés ciblés dans l’approche mondiale déployée par NFL Biosciences. Il était très important pour nous de détenir une propriété intellectuelle solide sur ce marché à fort potentiel » déclare Bruno Lafont, Directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences.

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68

1 “Smoking-related cancer death among men and women in an ageing society (China 2020–2040): a population-based modelling study”, Sept. 2021 : https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/09/01/tobaccocontrol-2020-056444

