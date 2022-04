Der Aufstieg der neuen Dual Miners-Technologie

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Italian

HELSINKI, Finnland, April 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dualminers ( www.dualminers.com ) freut sich, die offizielle Einführung von drei Mining-Rigs bekannt zu geben, die das Potenzial haben, die weltweite Kryptoindustrie zu verändern. Unter der Führung einiger der erfahrensten Spezialisten in der Cryptocurrency-Mining-Branche nutzte Dualminers die ASIC-Chiptechnologie, um drei für eine einfache Nutzung vorkonfigurierte Lösungen zu erstellen, die Investitionsrentabilität in nur einem Monat versprechen.



DualPro, DualPro Max und das jüngste DualPremium sind die derzeitigen Produkte des Unternehmens, die einen ertragsstarken Betrieb auf der Blockchain Ihrer Wahl unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf https://dualminers.com/products

Das Team von Dual Miner besteht aus erfahrenen Fachleuten der Branche.

Dual Miners ist ein Chipdesign- und -fertigungsunternehmen mit Sitz in London und Geschäftsstellen in Finnland, Südkorea und Australien. Es verfügt über eine Reihe von Teams, die sich unter anderem durch fundierte Kenntnisse der Blockchain-Technologie und der technologischen Entwicklung auszeichnen. Das Unternehmen bietet neben Entwicklungsdienstleistungen für Krypto-Wallets auch Grafikprozessoren für Verbraucher an. Das Unternehmen unterhält Geschäftsstellen auf drei Kontinenten. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung auf dem Markt hat sich Dual Miners einen guten Namen in der Blockchain-Branche gemacht.

Preis und Verfügbarkeit sind wichtige, beim Kauf zu berücksichtigende Faktoren.

Daher übernimmt Dual Miners sowohl den Versand als auch die Einfuhrzölle, sodass Verbraucher nicht mehr als die für das Gerät veranschlagten Kosten ausgeben und die für den Start erforderliche Ausrüstung ohne zusätzliche Gebühren erhalten. Unsere Mitwettbewerber wurden auf ihren jeweiligen Märkten besiegt, und die Verbraucher sind sich dessen jetzt bewusst. Sie sind nicht mehr in der Lage, unseren Strom zu nutzen oder von unseren unglaublich niedrigen Strompreisen zu profitieren. Trotz unserer geringen Größe haben wir eine Menge Mining-Power; im Durchschnitt erzeugt der DualPremium 60 TH/s für Bitcoin und 2,1 GH/s für Litecoin. „Es ist eine Win-Win-Situation”, sagt Michael Scott, Operational Director und Chief Operating Officer von Dual Miners.

Über Dual Miners

Dual Miners Inc. wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die weltweit ersten führenden dualen Kryptowährungs-Miner zu entwickeln und zu verkaufen, die entweder die SHA-256- oder die Scrypt-Technologie nutzen. Mit dem DualPro wollten wir mehr Leistung zu einem niedrigeren Preis als bisher anbieten. Der Hauptgeschäftssitz von Dual Miners befindet sich in London, Großbritannien, und das Unternehmen hat weltweit Geschäftsstellen. Auf der Website www.dualminers.com können Sie mehr über das Unternehmen erfahren.

Michael Scott