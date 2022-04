L'ascesa della nuova tecnologia di Dual Miners

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Italian

HELSINKI, Finlandia, April 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dualminers ( www.dualminers.com ) è entusiasta di annunciare l'introduzione ufficiale di tre impianti di mining che hanno il potenziale per rivoluzionare il settore delle criptovalute. Dual Miners ha utilizzato la tecnologia dei chip ASIC per creare tre soluzioni, che sono preconfigurate per facilità d'uso e promettono un ritorno sull'investimento in appena un mese, ideate da alcuni dei maggiori specialisti del settore del mining di criptovalute.



I prodotti attualmente offerti dall'azienda sono DualPro, DualPro Max e il più recente DualPremium, che supportano operazioni redditizie su blockchain a scelta. Sul sito https://dualminers.com/products sono disponibili ulteriori informazioni

Il team di Dual Miner è composto da esperti professionisti del settore.

Dual Miners è una società di progettazione e produzione di chip con sede a Londra, con uffici in Finlandia, Corea del Sud e Australia. Vanta diversi team con una profonda conoscenza, tra le altre cose, della tecnologia Blockchain e del design tecnologico. L'azienda fornisce unità di elaborazione grafica ai consumatori, oltre a servizi di sviluppo di crypto wallet, attraverso uffici in tre continenti. Grazie alla sua vasta esperienza del mercato, Dual Miners ha acquisito una solida reputazione nel settore Blockchain.

Quando si fa un acquisto, il prezzo e la disponibilità sono elementi critici da considerare.

Dual Miners coprirà quindi sia la spedizione che i dazi di importazione, permettendo ai consumatori di spendere non più del costo del dispositivo e ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno per iniziare senza incorrere in spese aggiuntive. I nostri concorrenti sono stati sconfitti nei loro rispettivi mercati e i consumatori ne sono consapevoli. Non sono stati in grado di competere con il nostro consumo di elettricità o i nostri prezzi incredibilmente bassi. Nonostante siamo un piccola azienda, abbiamo molta potenza di mining; in media, il DualPremium genera 60 TH/s per Bitcoin e 2,1 GH/s per Litecoin. "È una situazione vantaggiosa per tutti", afferma Michael Scott, Direttore operativo e Chief Operating Officer di Dual Miners.

Informazioni su Dual Miners

Dual Miners Inc. è stata costituita nel 2015 con l'obiettivo di inventare e vendere i primi dual miner di criptovalute al mondo leader del settore che utilizzano rispettivamente la tecnologia SHA-256 o Scrypt. Con il DualPro ci siamo proposti di offrire più potenza a un costo inferiore a quello disponibile in precedenza. La sede centrale di Dual Miners è a Londra, Regno Unito, e l'azienda ha uffici in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sull'azienda, è possibile consultare il sito web www.dualminers.com.

Michael Scott