Dual Miners新技术的崛起

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芬兰赫尔辛基, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dualminers（ www.dualminers.com ）欣然宣布正式推出三款或将改变全球加密行业格局的矿机。Dualminers采用ASIC芯片技术创建了三种解决方案，这些解决方案均经过预配置，使用便捷，并确保在加密货币挖矿行业经验最丰富的专业人士领导下，只需一个月即可获得投资回报。



DualPro、DualPro Max和最新的DualPremium是该公司目前的产品，支持在所选区块链实现业务盈利。如需了解更多信息，请访问： https://dualminers.com/products

Dual Miners团队由业内资深专业人士组成。

Dual Miners是一家在伦敦成立的芯片设计与制造公司，在芬兰、韩国和澳大利亚设有办事处。公司拥有多个团队，团队成员在区块链技术和工艺设计等领域造诣颇深。除了提供加密货币钱包开发服务之外，公司还为消费者提供图形处理设备。公司在三大洲设有办事处。凭借丰富的市场经验，Dual Miners在区块链行业建立了可靠声誉。

购买时，产品价格和供货情况都是客户需要考量的关键因素。

因此，Dual Miners将同时承担运费和进口关税，消费者只需支付不超过设备成本的相关费用，即可获得设备开始运行所需的一切，而不会产生额外费用。我们的竞争对手已在各自市场被一一击溃，消费者现已意识到这一点。这些竞争对手能力有限，无法像我们一样高效利用电力或从我们令人难以置信的低电价中受益。尽管我们的机器尺寸较小，但仍拥有巨大的挖矿能力；平均而言，DualPremium的比特币算力为60 TH/s，莱特币算力为2.1 GH/s。Dual Miners运营总监兼首席运营官Michael Scott表示：“这是一种双赢局面。”

关于Dual Miners

Dual Miners Inc.成立于2015年，致力于发明和销售全球首款分别采用SHA-256或Scrypt加密算法技术实现运行的领先双加密货币矿机。我们从DualPro开始，以低于之前的成本提供更多算力。Dual Miners总部位于英国伦敦，在全球各地设有办事处。如需了解公司的更多信息，请访问网站www.dualminers.com。

Michael Scott