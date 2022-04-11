新雙挖礦機技術的興起

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芬蘭赫爾辛基, April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dualminers ( www.dualminers.com ) 欣然宣佈正式推出可能改變全球加密貨幣行業的三款採礦設備。Dualminer 已使用 ASIC 晶片技術建立三個預先配置的解決方案，以便於使用，並承諾在一個月內就有投資回報，且由加密貨幣採礦業的經驗最豐富的專家領導。



DualPro、DualPro Max 及最近的 DualPremium 是該公司目前的產品，支援選定區塊鏈的獲利營運。如欲了解更多資詳情，請瀏覽： https://dualminers.com/products

Dual Miner 團隊由經驗豐富的行業專業人員組成。

Dual Miners 是一家在倫敦成立的晶片設計和製造公司，在芬蘭、韓國和澳洲設有辦事處。它擁有許多團隊，並深入了解區塊鏈技術和設計。除了提供加密錢包開發服務外，公司還為消費者提供圖形處理元件。該公司在三大洲設有辦事處。由於 Dual Miners 擁有豐富的市場經驗，因此已在區塊鏈行業獲得盛名。

在購買時，定價和可用性是要考慮的關鍵因素。

因此，Dual Miners 將覆蓋運送和進口關稅，讓消費者可以在不超出裝置成本的情況下完成所需一切，毋須負擔額外費用。我們的競爭對手已在各自的市場失敗，而消費者現在已明白。他們現在已無法快速使用我們的電力或從我們極低的電力價格受益。儘管我們的規模小，但擁有大量採礦能力；平均而言，DualPremium 對於比特幣提供 60 TH/s，而對於 Litecoin 提供 2.1 GH/s。Dual Miners 營運總監兼營運總裁 Michael Scott 表示：「這是一個雙贏局面」。

關於 Dual Miners

Dual Miner Inc. 成立於 2015 年，目標是發明和銷售全球首個領先的雙加密貨幣挖礦機，分別採用 SHA-256 或 Scrypt 技術。我們由 DualPro 開始，以比之前更低的成本提供更高能力。Dual Miners 的總部位於英國倫敦，公司在世界各地設有辦事處。請瀏覽公司的網站 www.dualminers.com 了解有關公司的更多資訊。

Michael Scott