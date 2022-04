Jessica Skon ny VD i BTS Group och Philios Andreou ny vice VD

English Swedish

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har utsett Jessica Skon till ny VD. Hon är för närvarande VD för BTS Nordamerika, och efterträder Henrik Ekelund, som kommer att vara kvar som VD till dess Jessica tillträder.

Som ny vice VD för BTS Group har Philios Andreou utsetts. Han är för närvarande ansvarig för BTS Övriga Marknader.

Båda tillträder sina nya tjänster den 16 maj.

Henrik Ekelund har efter 36 år som grundare och VD för BTS Group valt att lämna över det dagliga operativa ansvaret som VD.

”Tidpunkten för successionen är väl vald, med tanke på BTS starka position, bolagets mycket positiva utveckling och ljusa framtidsutsikter”, säger Henrik Ekelund.

Styrelsen har utsett Skon och Andreou på grund av deras djupa erfarenhet inom BTS, deras mycket goda prestationer och resultat som ledare, och hur de genom innovationer och nytänkande varit nyckelpersoner för hela bolagets tillväxt. De kompletterar varandra väl som ledare av både tillväxt- och utvecklade marknader och har visat stor förmåga i att utveckla kunder, medarbetare och lönsamhet.

”BTS är i stark tillväxt med arton rekordkvartal i rad, borträknat pandemiåret 2020. Vi skall fortsätta den tillväxtresan under många år framöver”, säger Jessica Skon. ”BTS är ett framgångsrikt bolag idag, och vi har så många möjligheter att växa och utvecklas ytterligare”.

Jessica Skon är 45 år och har arbetat på BTS sedan 1999. Hon är bosatt i San Francisco. Philios Andreou är 54 år, bosatt i Bilbao, och har arbetat på BTS sedan 2003.

”Jessica Skon och Philios Andreou har visat enastående bra ledarskap under många år i BTS. De har skapat snabb, uthållig tillväxt och lönsamhetsökning i sina enheter. Deras energi, erfarenhet och kreativitet gör att bolaget nu kan växla upp tempot ytterligare”, säger Henrik Ekelund, bolagets avgående VD.

”Henrik Ekelund har visat ett mycket långsiktigt ledarskap med starkt fokus på kund och medarbetare. Han har byggt en stark och vinnande kultur med ansvar och frihet för alla medarbetare som kombinerar hög prestation, stort hjärta och glädje. Resultatet har blivit hög och uthållig lönsam tillväxt och bra aktieägarvärde”, säger BTS styrelseordförande Reinhold Geijer.

BTS har cirka 1 100 anställda vid 34 kontor på sex kontinenter. Sedan börsintroduktionen i juni 2001 har bolagets intäkter vuxit med i genomsnitt 13 procent per år, till övervägande del organisk tillväxt, och resultatet har ökat i snitt med 17 procent per år. BTS-aktiens totala avkastning har under dessa 21 år varit 3,000 procent, vilket innebär en årlig snittavkastning på 18 procent.

